Homenaje y competencia: el básquet catamarqueño pone en marcha su temporada 2026

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca (FBPC) ha iniciado formalmente los trabajos de organización para lo que será el Torneo Preparación 2026. En una decisión que refleja el arraigo cultural y el respeto por la identidad local, el Consejo Directivo y los delegados de los clubes miembros determinaron, por unanimidad, que la competencia lleve el nombre oficial de "Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú". Este reconocimiento institucional surge ante la relevancia de la celebración que tendrá lugar este año en la provincia, vinculando el ámbito deportivo con una conmemoración histórica de gran peso para la comunidad catamarqueña.

Cronograma de inicio y estructura del certamen

La planificación técnica de la federación establece que el salto inicial se producirá el próximo viernes 20 de marzo. La jornada de apertura ha sido diseñada para integrar a todas las edades desde el primer momento, comenzando con una actividad central de Minibásquet y culminando con el esperado partido inaugural de la Primera División. Tras este puntapié inicial, el calendario se extenderá para dar lugar a la actividad de las Divisiones Formativas y también al Básquet Femenino en todas sus categorías. Esta estructura garantiza que ambas ramas mantengan una presencia plena y equitativa en el desarrollo del torneo, consolidando el crecimiento de la disciplina en toda la provincia bajo la órbita de la institución madre del básquet local.

Retorno a la identidad en las categorías

Una de las novedades más destacadas de esta edición reside en la modificación de la nomenclatura de las categorías. Por disposición federativa, se ha decidido que tanto para la rama masculina como para la femenina se utilicen nuevas denominaciones, retomando en algunos casos los nombres que las divisiones llevaban hace casi una década. Bajo este nuevo esquema, la categoría U21 pasará a llamarse Proyección, mientras que la U17 será denominada Juveniles. Por su parte, la categoría U15 volverá a conocerse como Cadetes, la U13 como Infantil y, finalmente, la U11 recibirá el nombre de Minibásquet. Este cambio busca recuperar la tradición identitaria del deporte provincial mientras se organiza el semillero de los clubes.

Convocatoria a clubes y medios de comunicación

Con el objetivo de ultimar los detalles logísticos, la Federación informó que en los próximos días quedarán abiertas las inscripciones para todos los equipos interesados en formar parte de este certamen preparatorio. De manera simultánea, se iniciará el período de acreditaciones para la prensa y los medios que deseen cubrir los distintos campeonatos organizados por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca a lo largo de todo el año. Este proceso administrativo será fundamental para asegurar la correcta difusión y seguimiento de una temporada que promete ser histórica por su carga simbólica y competitiva.