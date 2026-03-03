El desafío de Moscú: Faustino Oro y un margen de error que se agota

En los prestigiosos salones del hotel The Carlton de Moscú, el escenario donde se despliega el 21° Open Internacional de Ajedrez Aeroflot, el ajedrez argentino vivió una jornada de máxima tensión. El joven talento Faustino Oro, de apenas 12 años, sufrió un duro golpe anímico al perder su condición de invicto en la sexta rueda del certamen.

La derrota se produjo ante el experimentado gran maestro ruso Ivan Rozum, de 35 años y un Elo de 2444 puntos. Tras una batalla que se extendió por algo más de tres horas de juego y 51 movimientos de una Defensa Caro Kann, Oro, quien conducía las piezas blancas, debió inclinar su rey. Este resultado no solo relegó al pequeño —apodado cariñosamente "Fausti" y poseedor de un Elo de 2516 puntos— de los puestos de vanguardia en la tabla general, sino que acotó severamente su margen de maniobra para convertirse en el gran maestro más joven de la historia.

La complejidad del sistema y la búsqueda de la norma

La participación de Faustino en este torneo, que reúne a 169 jugadores de 16 nacionalidades (incluyendo a 52 con el título de gran maestro), no es casual. Debido a cambios recientes en la reglamentación, la obtención de la plusmarca mundial requiere que el jugador busque su norma en torneos abiertos bajo el sistema suizo. En este formato, los emparejamientos se definen apenas horas antes de cada partida entre jugadores con puntajes similares, lo que introduce un factor de aleatoriedad crítica: el rival puede ser un jugador de menor o mayor fuerza relativa.

Para alcanzar la codiciada última norma de Gran Maestro, Faustino enfrenta requisitos técnicos sumamente exigentes:

Performance requerida: Debe superar los 2600 puntos de performance al finalizar el torneo.

Debe superar los de performance al finalizar el torneo. Calidad de los rivales: Enfrentar a jugadores con un Elo inferior al propio no garantiza la performance exigida, incluso ganando.

Enfrentar a jugadores con un Elo inferior al propio no garantiza la performance exigida, incluso ganando. Resultados necesarios: Tras la derrota, necesita sumar 2,5 o 3 puntos en las últimas tres ruedas.

El factor anímico y la estrategia de juego

Hasta la quinta jornada, el desempeño de Oro había sido sólido pero cauteloso. Se mantuvo invicto con dos victorias y tres empates, sin desplegar un juego de alto vuelo, sino limitándose a capitalizar los errores ajenos. Esta fórmula de prudencia, que resultó exitosa en la primera mitad de la prueba de 9 ruedas, se quebró ante Rozum en la sexta jornada. La caída ante un rival con menor Elo que el propio penaliza doblemente el promedio de su performance, dejando al niño en una situación límite.

Pese a la presión, Faustino mantiene una perspectiva madura que ya había manifestado tras su brillante actuación en el torneo Challenger de Tata Steel en Países Bajos, el pasado enero:

"Conseguir el récord no es algo que me obsesiona. Si viene, mejor, pero lo más importante es que siga mejorando mi ajedrez y así llegarán las cosas más fáciles".



El camino final: Entre la matemática y la épica

El escenario para las tres rondas finales es complejo. Para la séptima rueda, Faustino se medirá ante el ajedrecista indio Lad Mandar (Elo 2334). Sin embargo, la victoria simple no será suficiente por sí sola. Para cumplir con el requisito de performance de 2600 puntos, el destino del argentino depende de factores externos y de una precisión absoluta:

Vencer obligatoriamente a Lad Mandar en la séptima jornada. Que el sorteo le asigne rivales con un Elo de al menos 2450 y 2475 puntos en las dos últimas partidas. Ganar prácticamente todos los juegos restantes, dependiendo estrictamente de la fuerza de esos oponentes aleatorios.

Aunque la alta competencia suele ser cruel y un solo error basta para echar por tierra lo realizado, no se debe olvidar que Faustino es un niño que disfruta del juego. La hazaña en Moscú se ha vuelto difícil, pero en el ajedrez de élite, nada es imposible hasta el último movimiento.