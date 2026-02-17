Aldosivi aplastó a San Miguel y pasó de ronda en Copa Argentina

Aldosivi avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras golear por 3 a 0 a San Miguel en Florencio Varela y se enfrentará al ganador entre River y Ciudad de Bolívar.

Con los goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero en contra, el conjunto marplatense capitalizó errores defensivos del equipo de Gustavo Coleoni y resolvió el cruce de 32avos con eficacia y autoridad.

El "Tiburón" abrió el marcador a los 22 minutos, cuando Tomás Fernández ejecutó un córner desde la derecha, la pelota picó en el área y Dixon Rentería, en su intento por despejar, terminó asistiendo involuntariamente a un rival, Joaquín Novillo, que recibió en el área chica y definió ante Juan Manuel Lungarzo para el 1 a 0.

Poco después, otro error de Rentería casi deriva en el segundo, aunque Facundo de la Vega remató sin ángulo y el palo evitó el gol. Antes del descanso, San Miguel tuvo su oportunidad con un potente disparo de Bruno Nasta que Ignacio Chicco logró desviar.

En el complemento, el equipo de Los Polvorines volvió a acercarse con un cabezazo de Nasta que dio en el poste. Sin embargo, a los 12 minutos, Rentería falló nuevamente al chocar con su arquero y dejó la pelota servida para Fernández, que solo tuvo que empujarla para el 2 a 0.

Sobre el cierre, Alan Sosa conectó un centro desde la derecha, y tras un desvío de Brochero, Aldosivi selló el 3 a 0 definitivo.

Síntesis del partido:

Copa Argentina 2026.

32avos de final.

Aldosivi 3-0 San Miguel.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Aldosivi: Ignacio Chicco; Guillermo Enrique, Santiago Moya, Joaquín Novillo, Fernando Román; Franco Leys, Martin Garcia; Natanael Guzmán, Tomás Fernández, Agustín Palavecino; Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

San Miguel: Juan Manuel Lungarzo; Lucio Pérez, Dixon Rentería, Facundo Cardozo, Alexis Cruz; Mateo Serra, Leandro Desábato, Iván Ramírez, Daniel Juárez; Bruno Nasta y Máximo Oses. DT: Gustavo Coleoni.

Gol en el primer tiempo: 23m Joaquín Novillo (A).

Goles en el segundo tiempo: 12m Tomás Fernández (A); 38m Lucas Brochero -en contra- (A).

Cambios en el segundo tiempo: 14m Lucas Delgado por Desábato (SM); 21m Federico Gino por M. García (A); Alan Sosa por Palavecino (A); Tomás Díaz Grassano por Oses (SM); Jorge Ferrero por Juárez (A); 31m Mauro Da Luz por De La Vega (A); Nicolás Zalazar por Guzmán (A); 32m Fabrizio Almeida por Cruz (SM); Lucas Brochero por Nasta (SM); 40m Alejandro Villareal por T. Fernández (A).