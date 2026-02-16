Atención Catamarca: Un solo apostador se alza con el histórico pozo del Quini 6

La noche del domingo quedará grabada en las páginas doradas de la historia de los juegos de azar en Argentina. En un evento que ha capturado la atención de toda la nación, la suerte decidió establecerse en la provincia de Corrientes, más precisamente en la localidad de Santa Lucía. Allí, un único apostador logró lo que millones intentan semana tras semana: dar con la combinación perfecta para quebrar la banca y transformarse, de forma inmediata, en multimillonario.

La combinación que cambió una vida para siempre

El momento cumbre de la jornada ocurrió durante el sorteo de la modalidad Revancha. Esta variante del juego, conocida por acumular cifras astronómicas cuando el pozo queda vacante, entregó finalmente su tesoro a un ganador o ganadora que acertó los seis números de la suerte. La combinación que permitió este giro del destino fue:

07 - 11 - 13 - 14 - 36 - 37

Con estos seis aciertos, el afortunado se hizo acreedor de una cifra impactante que supera los $8.061 millones de pesos. Exactamente, el premio oficial asciende a la suma de $8.061.570.084,60. Esta cifra no solo representa un récord personal para el ganador, sino que se posiciona como un premio histórico dentro del esquema del Quini 6, generando una ola de asombro y expectativas en todo el territorio nacional.

Resultados del sorteo del domingo 15 de febrero

Mientras la modalidad Revancha celebraba a su nuevo magnate, otras categorías del juego mantuvieron la tensión, aunque sin ganadores en sus niveles superiores. El panorama completo del sorteo arrojó los siguientes números:

TRADICIONAL: 12 - 26 - 41 - 24 - 06 - 40 (Quedó Vacante)

LA SEGUNDA: 03 - 38 - 43 - 17 - 34 - 21 (Quedó Vacante)

REVANCHA: 11 - 13 - 14 - 36 - 07 - 37 (1 ganador con el pozo de $8.061.570.084,60)

SIEMPRE SALE: 26 - 07 - 04 - 39 - 12 - 22 (Registró 59 ganadores con 5 aciertos, cada uno percibiendo $6.850.800,15)

El hecho de que las modalidades Tradicional y La Segunda hayan quedado vacantes refuerza el impacto de lo ocurrido en la Revancha, que en esta oportunidad no repartió su pozo, sino que lo entregó de manera íntegra a un solo dueño.

Radiografía de un fenómeno popular

El Quini 6 no es un juego más en la Argentina; es un fenómeno social que, desde su lanzamiento en 1988 por la Lotería de Santa Fe, ha logrado combatir la clandestinidad mediante una oferta transparente y atractiva. Su creación respondió a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar de la época, basándose en la premisa de ofrecer premios millonarios a un costo bajo.

Esta estrategia de comercialización, bien enfocada y sostenida en el tiempo, ha permitido que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país. Hoy, moviliza a miles de personas cada miércoles y domingo, días en los que se realizan los sorteos y se renueva la ilusión de cambiar el destino con una sola boleta.

Costos y accesibilidad del juego

Parte del éxito del Quini 6 reside en su accesibilidad económica. Para el sorteo actual, el valor de las apuestas se desglosa de la siguiente manera:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $1.500

Modalidad "Revancha": $500 adicionales.

Modalidad "Siempre Sale": $500 adicionales.

Costo total del ticket: $2.500

Con una inversión de apenas $2.500, el apostador de Santa Lucía logró acceder a un patrimonio que lo sitúa entre los nuevos grandes millonarios de la Argentina. Tras esta entrega histórica, los pozos vuelven a comenzar desde cero, marcando el reinicio del ciclo de esperanza para los jugadores que ya aguardan el próximo sorteo.