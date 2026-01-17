Alerta en Neuquén: buscan intensamente en Zapala a la hermana de Marcos "Huevo" Acuña

La ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén, permanece en vilo por la desaparición de Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña. La mujer fue vista por última vez el jueves por la tarde y, desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero.

Fuentes policiales y judiciales informaron que Muñoz fue vista por última vez alrededor de las 17:30 del viernes, en la Casa N°26 del barrio Antártida Argentina. Al momento de ausentarse, vestía gorro negro, campera tipo rompeviento de color verde, jean azul y zapatillas rosas.

Intenso operativo de búsqueda

Ante la denuncia, la Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, emitió una alerta de "Ubicación y Paradero" bajo el registro N° 20/26.

En la investigación intervienen la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer, que coordinan las tareas de rastrillaje y recolección de información.

Características físicas para su identificación

Las autoridades difundieron los siguientes datos para facilitar su identificación:

Edad: 42 años

Contextura: Delgada

Altura: 1,63 metros

Tez: Trigueña

Cabello: Castaño

Ojos: Oscuros

El vínculo con el campeón del mundo

Fabiana Muñoz es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del lateral izquierdo de la Selección argentina. La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos de Zapala y seguidores del fútbol comenzaron a compartir la placa oficial de búsqueda para colaborar con la familia.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y la investigación continúa en curso.