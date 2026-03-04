Coudet ya está en el país y asume en River: firma hasta 2027 y debuta el 12 ante Huracán

La llegada de Eduardo "Chacho" Coudet a la Argentina marca el inicio de una nueva etapa para River. El entrenador aterrizó en la madrugada y este mismo día será presentado oficialmente como nuevo director técnico del club, en una jornada que combina formalidades institucionales, exposición pública y el primer contacto directo con el plantel profesional.

Coudet arribó al país en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas, que partió desde Madrid a las 19.09 (hora argentina). Tras el aterrizaje en Ezeiza, fue recibido por periodistas y algunos hinchas, en un anticipo del clima que rodea su desembarco en el club de Núñez.

Firma, fotos y conferencia en el Monumental

La agenda del nuevo entrenador está pautada con precisión. Por la mañana, el Chacho se trasladará al estadio Monumental, donde mantendrá un encuentro con Stefano Di Carlo y el resto de la dirigencia. Allí procederá a la firma de su contrato, que lo vinculará con River hasta diciembre de 2027, un dato que fija el horizonte institucional del proyecto.

Tras la rúbrica, se realizarán las fotos oficiales que formalizan su presentación ante la opinión pública. Luego, Coudet se dirigirá al Salón Auditorio del estadio para brindar su primera conferencia de prensa, prevista para las 11.45, en la que expondrá sus primeras definiciones como entrenador del club.

El cronograma de la jornada contempla, en síntesis:

Firma de contrato hasta diciembre de 2027.

Fotos oficiales con la dirigencia.

Conferencia de prensa a las 11.45 en el Salón Auditorio.

Primera práctica al frente del plantel profesional a las 17.00.

Cada uno de estos pasos constituye un hito en el inicio de su ciclo, tanto en el plano institucional como en el deportivo.

"No me lo esperaba"

Apenas descendió del avión, Coudet expresó sus primeras sensaciones ante los medios. "Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando y bueno, para agradecerle al estar y nos vemos en un ratito. Tengo que pasar por casa y voy para el Monumental", señaló, en declaraciones que reflejaron tanto el cansancio del traslado como la expectativa por lo que vendrá.

Ante la consulta sobre si aguardaba el llamado, fue directo: "Sinceramente, tiempo atrás no, pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente". Sus palabras evidenciaron la velocidad con la que se concretó la negociación y la sorpresa inicial ante la posibilidad de asumir el cargo.

La referencia a que "se dio todo muy rápido" aporta contexto sobre el proceso que desembocó en su llegada. Sin mayores detalles públicos, el propio entrenador dejó en claro que la definición fue reciente y vertiginosa.

Primera práctica y semana completa de trabajo

Luego del almuerzo, Coudet regresará al predio de Ezeiza para ponerse al frente de su primera práctica como entrenador del plantel profesional. El entrenamiento está programado para las 17.00 y, antes del inicio, se espera una charla de presentación entre el nuevo cuerpo técnico y los futbolistas.

Ese primer encuentro marcará el punto de partida en el trabajo cotidiano, con la posibilidad de comenzar a transmitir conceptos y lineamientos. La jornada no sólo implica una formalidad, sino el comienzo efectivo de su ciclo en el campo de juego.

En el plano deportivo, el calendario ofrece una particularidad que incide directamente en su planificación. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó un paro que se extenderá desde el jueves 5 de marzo hasta el domingo 8, lo que obligó a postergar la fecha 9 del Torneo Apertura para la primera semana de mayo.

Esta decisión genera un escenario específico para el nuevo entrenador: contará con una semana completa de trabajo antes de su debut oficial. Ese estreno se producirá el jueves 12 de marzo a las 21.30, cuando River visite a Huracán por la décima fecha del Torneo Apertura.

El contexto le permitirá preparar el partido sin la urgencia de una competencia inmediata, en un margen de tiempo que puede resultar determinante para ajustar detalles iniciales.

Un comienzo con fecha marcada

La hoja de ruta del ciclo de Coudet ya tiene un punto de referencia claro: el encuentro ante Huracán. Con la fecha 9 postergada y el paro confirmado por la AFA, el debut oficial quedó fijado en ese compromiso por la décima jornada.

Así, entre la firma del contrato hasta 2027, la conferencia de prensa en el Monumental y la primera práctica en Ezeiza, River inaugura una nueva etapa bajo la conducción de Eduardo "Chacho" Coudet. El aterrizaje en la madrugada fue apenas el primer paso de una jornada intensa que culminará con el entrenador ya instalado en el campo de entrenamiento, dando inicio formal a su ciclo al frente del plantel profesional.