Racing pisó fuerte y goleó a Atlético Tucumán

Racing derrotó a Atlético Tucumán por 3-0 en un partido en el que hizo pesar la diferencia de jerarquía y fue ampliamente efectivo que se disputó en el estadio Monumental José Fierro, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

Los goles de la visita fueron convertidos por medio de un doblete del delantero Duván Vergara a los 34 minutos del primer tiempo y 36 del complemento, y el extremo Santiago Solari, en el quinto minuto de descuento de la segunda parte.

Con el triunfo, la "Academia" alcanzó la sexta posición de la zona B, volviendo a los puestos de clasificación con 11 puntos, mientras que el equipo que dirigió interinamente Ramiro González, y del cual se hará cargo a partir de la próxima fecha Julio César Falcioni, es decimotercero en el grupo mencionado, con cinco unidades.

Luego del aplazo de la fecha 9, que se disputará en mayo, el equipo de Gustavo Costas visitará a Sarmiento el martes 10 de marzo, a las 22:00, mientras que el "Decano" del fútbol argentino será local de Aldosivi, el miércoles 11 a partir de las 22:00.

La primera llegada del partido fue del local, a los siete minutos, con un remate lejano y alto del defensor Leonel Di Placido, que hubiera entrado por el poste derecho del arquero Facundo Cambeses de no ser por su estirada para desviar al tiro de esquina.

Racing abrió el partido a los 34 minutos, en su primera llegada del partido, con una subida del delantero Duván Vergara por izquierda, quien le ganó la posición al delantero Gianluca Ferrari, llegó hasta el fondo y definió alto al segundo palo, ante el achique del arquero Luis Ingolotti.

El "Decano" tuvo dos llegadas seguidas en tiempo cumplido, con un pase filtrado del delantero Carlos Abeldaño para el volante Renzo Tesuri, que no pudo aprovechar haberse ido mano a mano por el costado derecho e impactó su disparo en el poste izquierdo de Cambeses.

Algunos segundos después, un centro atrás habilitó al propio Abeldaño sobre el borde del área grande, cuyo disparo bajo y centralizado fue detenido por el arquero rival.

La primera situación de peligro del segundo tiempo fue del local, a los 10 minutos, con una salida en falso de Cambeses luego de un centro que permitió el disparo de Tesuri desde el borde del área chica, aunque el mediocampista desvió increíblemente su remate.

Vergara selló su doblete a los 36 minutos, con una subida por derecha del mediocampista Bruno Zuculini, que puso un centra rasante para la llegada del delantero colombiano, que empujó la pelota sobre el segundo palo y marcó el sexto gol desde su llegada a la "Academia".

En 42 minutos, el delantero del "Decano" Manuel Brondo quedó mano a mano sobre el punto del penal, aunque Cambeses achicó los espacios a tiempo y se quedó con un disparo centralizado.

El tercer gol de la visita llegó a los 49 minutos, con una pared entre los delanteros Santiago Solari y Tomás Conechny luego de un contraataque, que permitió el remate del primero ante el arco libre, para el 3-0 final.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 8.

Atlético Tucumán 0 - 3 Racing.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Sebastián Habib.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Javier Domínguez, Kevin Ortiz, Renzo Tesuri; Martín Benítez, Carlos Abeldaño. DT: Ramiro González.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Gol en el primer tiempo: 34m. Duván Vergara (R).

Goles en el segundo tiempo: 36m. Duván Vergara (R) y 50m. Santiago Solari (R).

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Tomás Conechny por Damián Pizarro (R); 17m. Lautaro Godoy por Martín Benítez (AT), 26m. Ezequiel Ham por Javier Domínguez (AT) y Nicolás Laméndola por Renzo Tesuri (AT); 33m. Bruno Zuculini por Matías Zaracho (R) y Nazareno Colombo por Franco Pardo (R); 34m. Manuel Brondo por Carlos Abeldaño (AT) y Franco Nicola por Luciano Vallejo (AT); 39m. Ignacio Rodríguez por Adrián Fernández (R) y Ezequiel Pérez por Duván Vergara (R).