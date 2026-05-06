Alivio en Boca: descartan una lesión grave de Leandro Brey tras el choque en Ecuador

El mundo de Boca Juniors atravesó momentos de preocupación durante su reciente presentación ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. En pleno desarrollo del encuentro disputado en Guayaquil, el joven arquero Leandro Brey debió abandonar el campo de juego tras protagonizar un fuerte choque con el futbolista Byron Castillo, situación que generó incertidumbre inmediata sobre su estado físico.

El impacto, producido en una acción de juego, obligó a su reemplazo por Javier García, lo que intensificó la preocupación dentro del cuerpo técnico y entre los seguidores del equipo. La caída en el resultado deportivo quedó en segundo plano ante la necesidad de conocer el alcance de la lesión del arquero.

Estudios médicos y diagnóstico confirmado

Una vez finalizado el compromiso y tras el regreso a Buenos Aires, Brey fue sometido a estudios médicos de rigor, fundamentales para determinar la gravedad de la dolencia. El informe emitido trajo tranquilidad: se descartó una lesión de gravedad.

El diagnóstico confirmó que el arquero sufrió un traumatismo en la zona del pubis, consecuencia directa del impacto recibido en la región inguinal durante el choque con Castillo. Este resultado permitió despejar las dudas iniciales que se habían generado en Ecuador, donde el golpe había encendido todas las alarmas.

Entre los datos clave del parte médico se destacan:

Tipo de lesión: traumatismo en la zona del pubis.

traumatismo en la zona del pubis. Origen: impacto en la región inguinal durante el partido.

impacto en la región inguinal durante el partido. Resultado de los estudios: sin lesiones de gravedad.

Este panorama abre un margen de optimismo en relación a su recuperación y posible regreso a la actividad.

La evaluación del cuerpo técnico

Con el diagnóstico en mano, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda comenzó a evaluar los pasos a seguir respecto a la evolución del arquero. La principal incógnita pasa ahora por su disponibilidad para el próximo compromiso del equipo.

Boca tiene en el horizonte el cruce ante Huracán, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026, una instancia que exige contar con sus principales piezas en condiciones óptimas. La presencia de Brey en ese encuentro dependerá de una serie de factores vinculados a su recuperación:

La disminución de la inflamación en la zona afectada.

en la zona afectada. La ausencia de molestias al realizar esfuerzos físicos.

al realizar esfuerzos físicos. La respuesta del jugador durante los entrenamientos.

Estos elementos serán determinantes para definir si el arquero puede ser tenido en cuenta o si deberá continuar con su proceso de recuperación.

Javier García, la alternativa

En caso de que Brey no logre llegar en condiciones óptimas, la responsabilidad de custodiar el arco volverá a recaer en Javier García, quien ya tuvo participación en el encuentro disputado en Ecuador.

Su ingreso no solo respondió a la necesidad de reemplazar al arquero lesionado, sino que también marcó un hecho significativo: el experimentado guardameta regresó a la actividad oficial tras 786 días de inactividad. Este dato aporta un contexto particular a su presencia en el equipo, en un momento en el que Boca necesita alternativas confiables.

La posibilidad de que García vuelva a ocupar el arco dependerá directamente de la evolución de Brey, en un escenario donde el cuerpo técnico deberá tomar decisiones en función del estado físico del juvenil.