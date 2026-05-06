Un modelo matemático anticipa un campeón inédito del Mundial 2026: ¿Qué pasa con Argentina?

Un modelo matemático desarrollado en el ámbito financiero volvió a irrumpir en el análisis del fútbol internacional con una predicción que contradice las expectativas tradicionales. El banco de inversión Panmure Liberum, que ya había anticipado correctamente a los campeones de los últimos tres Mundiales —Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022—, proyecta ahora un desenlace inédito para la Copa del Mundo 2026.

El responsable del informe es Joachim Klement, estratega jefe de la firma, quien construyó un modelo que no se apoya en variables futbolísticas convencionales. En lugar de estadísticas deportivas o análisis tácticos, el sistema combina indicadores estructurales como el Producto Bruto Interno per cápita, el tamaño de la población, la temperatura media de cada país, la ventaja de ser anfitrión y los puntos del ranking FIFA.

Según explica el propio Klement, esta combinación permite explicar aproximadamente el 55% del rendimiento de las selecciones en un Mundial, mientras que el 45% restante queda sujeto al azar. El autor reconoce además que el enfoque tiene un tono deliberadamente irónico y advierte que no debe interpretarse como una verdad absoluta. Sin embargo, los antecedentes le otorgan un peso singular: tres aciertos consecutivos en las últimas Copas del Mundo.

Países Bajos y Portugal, una final inesperada

El pronóstico para 2026 rompe con las previsiones de las casas de apuestas y excluye a los principales favoritos del escenario decisivo. Ni España, ni Francia, ni Inglaterra, ni Brasil, ni Argentina aparecen en la final proyectada.

En cambio, el modelo traza un camino que desemboca en un enfrentamiento entre Países Bajos y Portugal, lo que representaría la primera vez que ambas selecciones disputen el título mundial.

El recorrido previsto por la simulación describe un trayecto exigente para ambos equipos. Países Bajos avanzaría superando a Marruecos en la ronda de 32, a Canadá en octavos de final, y luego dejaría en el camino a Francia y España en instancias decisivas. Portugal, por su parte, debería eliminar a Inglaterra y a la Argentina para alcanzar la final.

El informe resume ese camino como un proceso de alta exigencia competitiva, destacando que ambos equipos llegan a la definición tras superar rivales de peso en las fases eliminatorias.

Argentina: solidez inicial y caída en cuartos

El modelo asigna a Selección Argentina un desempeño sólido en la fase inicial del torneo, pero anticipa dificultades en los cruces directos. En la etapa de grupos, el equipo aparece como el más fuerte del campeonato, con un 91% de probabilidades de terminar entre los dos primeros de su zona, superando a Austria, Argelia y Jordania. Se trata del porcentaje más alto de toda la simulación.

Sin embargo, el panorama cambia en la fase eliminatoria. El cruce proyectado en cuartos de final enfrenta a Argentina con Portugal, en un duelo que el propio Klement describe en términos directos. El informe señala que se trata de un enfrentamiento entre el campeón defensor, aún sostenido en una figura veterana como Lionel Messi, y un rival que también depende de un jugador experimentado como Cristiano Ronaldo.

El análisis introduce un elemento diferencial: la mayor profundidad del plantel portugués, lo que, según el modelo, inclinaría el resultado a su favor. La proyección indica que Portugal se impondría en tiempo suplementario, dejando a la Argentina fuera de la competencia en cuartos de final.

Sorpresas y eliminaciones inesperadas

El informe de Panmure Liberum también anticipa resultados disruptivos para otras potencias. Uno de los casos más destacados es el de Selección de Brasil, que quedaría eliminada en la ronda de 32 frente a Japón, en lo que el propio Klement define como "posiblemente uno de los mayores batacazos en la historia del torneo".

Asimismo, España e Inglaterra tampoco alcanzarían la final. El modelo prevé que los españoles caerán ante Países Bajos, mientras que los ingleses serán eliminados por Portugal en semifinales. Francia, en tanto, también quedaría fuera antes del partido decisivo, derrotada por el conjunto neerlandés.

Historia, estadísticas y una deuda pendiente

El pronóstico no se sustenta únicamente en variables matemáticas, sino que incorpora elementos históricos para reforzar su narrativa. Según el informe, Países Bajos es considerada una de las mejores selecciones que nunca ganó un Mundial, tras haber perdido tres finales.

Portugal, por su parte, aparece como un equipo competitivo pero con escasos títulos relevantes, más allá de la Eurocopa 2016. Ese torneo, recuerda el análisis, fue ganado tras un recorrido atípico: sin victorias en la fase de grupos, avanzando como uno de los mejores terceros, superando a Polonia por penales en cuartos, a Gales por 2-0 en semifinales y a Francia en la final con un gol de Eder en tiempo suplementario.

El modelo proyecta que, pese a no ser equipos especialmente atractivos en términos de juego, ambos finalistas lograrán imponerse en las instancias decisivas gracias a su capacidad para sostener partidos largos y a la solidez colectiva.