Alpine oficializó la salida de Doohan tras la confirmación de Colapinto para este 2026

La escudería Alpine confirmó oficialmente en las últimas horas la salida de Jack Doohan del equipo, luego de alcanzar un acuerdo mutuo para poner fin al vínculo de cara a la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El anuncio se produjo poco después de que se hiciera pública la continuidad del piloto argentino Franco Colapinto en la máxima categoría, un movimiento que terminó por relegar al australiano dentro de la estructura del equipo francés.

La desvinculación fue comunicada a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de Alpine, en el que se detalló que ambas partes acordaron no continuar juntas a partir del próximo año. "BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno y permitirle buscar otras oportunidades profesionales", señaló el texto oficial.

De esta manera, se puso fin a un ciclo de cuatro años en el que Doohan formó parte del programa de desarrollo de Alpine y logró dar el salto a la Fórmula 1. El comunicado recordó que el australiano fue el primer piloto surgido de la academia del equipo en acceder a una butaca oficial, cuando debutó en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, un hito significativo dentro de su carrera deportiva.

"El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro", concluyó el mensaje difundido por la escudería francesa, en un tono de reconocimiento hacia el trabajo realizado por el piloto durante su paso por la estructura.

La salida de Doohan se da en un contexto de reconfiguración del plantel de Alpine, marcado por la confirmación de Franco Colapinto como piloto para la temporada 2026. La continuidad del argentino, una de las grandes proyecciones del automovilismo sudamericano, fue determinante en la decisión final, ya que dejó sin margen al equipo para sostener al australiano dentro de su alineación.

Con su futuro inmediato fuera de la Fórmula 1, todo indica que Jack Doohan continuará su carrera en la Súper Fórmula japonesa durante la temporada 2026. Esta categoría, considerada una de las más competitivas fuera de la F1, aparece como una alternativa estratégica para que el piloto busque relanzar su trayectoria y mantenerse en la órbita de la élite del automovilismo internacional.

En ese contexto, se prevé que Doohan se sume a Kondo Racing, equipo que cuenta con un vehículo propulsado por Toyota y motores de la misma marca japonesa. La estructura es una de las más fuertes de la categoría y tendría al piloto australiano como uno de sus principales candidatos a pelear por el título en la próxima temporada de la Súper Fórmula.

La experiencia en Japón podría abrirle nuevas oportunidades a Doohan de cara al futuro, con la expectativa de volver a posicionarse como una opción viable para la Fórmula 1 en 2027, aunque por el momento ya está confirmado que no tendrá una butaca en la máxima categoría el próximo año.

Mientras tanto, Alpine avanza en su proyecto deportivo con la mirada puesta en consolidar su rendimiento en la grilla y apostar por una renovación que combina juventud y proyección. En ese escenario, la permanencia de Colapinto marca un punto de inflexión para el equipo, al tiempo que sella el cierre de una etapa para Jack Doohan, quien ahora buscará nuevos desafíos lejos de la Fórmula 1.