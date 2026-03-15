Andreozzi hizo historia en Indian Wells: el argentino conquistó su primer Masters 1000 en dobles

El tenis argentino sumó una nueva página destacada con la consagración de Guido Andreozzi, quien se coronó campeón en el Masters 1000 de Indian Wells en la modalidad de dobles. El jugador de 34 años logró el título junto a su compañero francés Manuel Guinard, tras imponerse en la final por 7-6 (3) y 6-3 frente a la dupla compuesta por Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot.

La victoria significó un hito para el tenista argentino, que ganó por primera vez un torneo de esta categoría en dobles. El triunfo también marcó la primera consagración de la pareja Andreozzi-Guinard como equipo, en un torneo considerado uno de los más prestigiosos del calendario internacional.

El Masters 1000 de Indian Wells, disputado en California, forma parte de los eventos más relevantes del circuito y reúne cada temporada a los principales exponentes del tenis mundial. En ese escenario, la dupla integrada por el argentino y el francés logró completar una actuación sólida que culminó con el trofeo.

Un 2026 que ya es inolvidable

La consagración se inscribe dentro de un 2026 especialmente destacado para Andreozzi, quien ya había alcanzado por primera vez en su carrera la final de un torneo Masters 1000.

El título obtenido en Indian Wells representa el mayor logro de su trayectoria en dobles, consolidando una temporada que comenzó con resultados relevantes y que ahora suma un trofeo de enorme prestigio.

Con esta conquista, el tenista argentino acumula cuatro títulos ATP, obtenidos en diferentes torneos del circuito:

Umag

Buenos Aires

Bastad

Indian Wells

Entre esos campeonatos, el obtenido en California se distingue por su relevancia dentro del calendario, ya que se trata de su primer título en un Masters 1000. Además, la victoria tuvo un significado adicional para Andreozzi, ya que representó su primer campeonato disputado sobre superficie de cemento.

Un triunfo que impulsó su ranking

El impacto del resultado no se limitó únicamente al trofeo. Gracias al rendimiento logrado en el torneo disputado en California, Andreozzi registró un avance significativo en el ranking mundial de dobles.

Tras su desempeño en Indian Wells, el argentino ascendió hasta el puesto 18 del ranking, lo que constituye la mejor posición de su carrera en la especialidad.

Este salto en la clasificación refleja el valor competitivo del torneo y la magnitud del título conseguido, ya que los Masters 1000 otorgan una importante cantidad de puntos para el ranking. En el caso de la pareja campeona, el triunfo significó la obtención de 1000 puntos, un factor clave para el crecimiento del argentino en la tabla mundial.

Un camino que llega después de su título en Suecia

La última consagración de Andreozzi antes de Indian Wells se había producido en julio de 2025, cuando conquistó el torneo de Bastad, en Suecia. En aquella ocasión, el argentino había formado dupla con el neerlandés Sander Arends, con quien logró levantar el trofeo en ese certamen del circuito ATP.

El título obtenido en Bastad había sido el último de su carrera hasta este nuevo logro en California. Sin embargo, el campeonato conseguido junto a Manuel Guinard adquirió una dimensión especial, ya que supera en relevancia a sus conquistas anteriores.

El triunfo en Indian Wells se convirtió así en el logro más importante de toda su trayectoria profesional en dobles.

La final que selló el campeonato

El partido decisivo enfrentó a la dupla integrada por Andreozzi y Guinard con los primos Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot, quienes también habían protagonizado una destacada campaña en el torneo.

La final se resolvió en dos sets, con un desarrollo competitivo que mostró la solidez de la pareja campeona:

Primer set: 7-6 (3)

Segundo set: 6-3

El primer parcial fue el más equilibrado, definido en el tie break, instancia en la que Andreozzi y Guinard lograron imponerse con claridad. En el segundo set, la dupla consolidó su dominio y cerró el partido con autoridad para quedarse con el título.

El orgullo del campeón argentino

Tras el encuentro que selló la consagración, Andreozzi expresó su satisfacción por el resultado y destacó el valor del torneo conquistado.

El argentino remarcó la importancia de haber logrado el título junto a su compañero francés y también el impacto de los puntos obtenidos para el ranking.

"Es un torneo muy grande, estoy muy orgulloso de mi compañero. 1000 puntos son un montón y los agarramos", señaló tras el partido que definió el campeonato.

Las palabras reflejaron el significado de una victoria que no solo le permitió levantar uno de los trofeos más importantes del circuito, sino también alcanzar el punto más alto de su carrera en la modalidad de dobles.