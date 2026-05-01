Independiente Rivadavia aplastó a La Guaira y mantiene el puntaje perfecto en la Libertadores

Independiente Rivadavia aprovechó una efectividad abrumadora para derrotar por 4 a 1 a Deportivo La Guaira de Venezuela, al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Malvinas Argentinas, por la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores 2026.

Los goles del local fueron convertidos por los delanteros Alex Arce, con un triplete a los 26 y 46 minutos del primer tiempo y otro tanto cuando iban 18 del segundo tiempo, y Sebastián Villa, de penal y a los 44 minutos de la primera parte, mientras que el defensor Guillermo Ortiz había empatado de manera parcial en 31 de la primera etapa.

Con el triunfo, el equipo que dirige Alfredo Berti mantiene el puntaje perfecto y, por consiguiente, la primera posición del grupo C con 9 puntos, mientras que la visita ocupa el tercer lugar y está quedándose con el acceso a 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

En la próxima fecha, la "Lepra" mendocina recibirá al Fluminense de Brasil, el miércoles 6 de mayo a las 21:30, mientras que el elenco venezolano será local de Bolívar de Bolivia, el mismo día desde las 19:00.

La primera llegada clara del partido fue del local, a los cinco minutos del primer tiempo, con un avance por izquierda del delantero Sebastián Villa, que enganchó hacia adentro y sacó un remate bajo al segundo poste. El mismo fue desviado por el arquero Cristopher Varela, dejando un rebote que el volante Matías Fernández no pudo aprovechar.

El conjunto mendocino se volvió a acercar a los 25 minutos, con un centro bombeado desde la derecha del lateral Ezequiel Bonifacio al segundo palo, que el atacante Alex Arce remató por encima del travesaño.

Una formula parecida le dio el gol a la "Lepra" mendocina solo un minuto después: el delantero Fabrizio Sartori condujo hasta el borde del área grande y abrió para Fernández, que puso un centro al punto del penal para Arce, que esta vez pudo poner la pelota contra el segundo palo y marcar el 1-0.

La igualdad llegó rápidamente, a los 31 minutos y en el primer ataque de peligro de la visita, con un córner al segundo palo del extremo Franco Cáceres que permitió el remate del defensor argentino Guillermo Ortiz, que disparó al segundo palo y, aunque sacó un disparo con poca potencia, pudo ajustarlo contra el poste para superar al arquero Nicolás Bolcato.

Independiente Rivadavia obtuvo un penal a los 42 minutos de la segunda etapa, por un leve agarrón del defensor Luis Peña sobre Villa, que lo había superado en el costado izquierdo del área.

Dos minutos más tarde, el propio delantero colombiano cruzó un derechazo a media altura y engañó al arquero rival para marcar el 2-1.

En el primer minuto de descuento de la primera etapa, y luego de una presión alta en la salida del medio del equipo venezolano, Villa recuperó, avanzó por derecha y puso el centro atrás, que Arce empujó al gol por el segundo poste.

La primera llegada del complemento fue de la visita, a los siete minutos, con un nuevo córner de Cáceres, que esta vez sacó un centro bajo al primer palo para la llegada del delantero Flabian Londoño, cuyo disparo de primera fue detenido por el guardameta Nicolás Bolcato, sobre su poste izquierdo.

La "Lepra" mendocina amplió la ventaja cuando iban 18 minutos del segundo tiempo, con un centro desde la izquierda de Villa que el volante César Florentín bajó dentro del área para que Arce remate de primera, dentro del área chica, y marque el 4-1.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo C.

Fecha 3.

Independiente Rivadavia 4 - 1 Deportivo La Guaira (Venezuela)

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Augusto Menéndez (Perú).

VAR: Diego Haro (Perú).

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Sebastián Villa; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

La Guaira: Christopher Varela; Luis Peña, Guillermo Ortiz, Diego Osio, Jorge Gutiérrez; Luis Peña; Franco Cáceres, José Correa, Juan Perdomo, Rommell Ibarra; Flabian Londoño, José Ali Meza. DT: Héctor Bidoglio.

Goles en el primer tiempo: 26m. Alex Arce (IR); 31m. Guillermo Ortiz (LG), 44m. Sebastián Villa (IR) y 46m. Alex Arce (IR).

Gol en el segundo tiempo: 18m. Alex Arce (IR).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Juan Castellanos por José Correa (LG), Carlos Faya por Franco Cáceres (LG) y Alexis Rodríguez por Flabian Londoño (LG); 31m. Juan Manuel Elordi por Ezequiel Bonifacio (IR) y Rodrigo Atencio por Fabrizio Sartori (IR); 34m. César Da Silva por José Ali Meza (LG) y Yackson Rivas por Juan Perdomo (LG); 37m. Leonel Bucca por César Florentín (IR) y Victorio Ramis por Alex Arce (IR); 42m. Gonzalo Ríos por Matías Fernández (IR).