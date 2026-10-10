Aníbal Moreno vuelve a la convocatoria de River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

River Plate volverá a jugar por el Torneo Clausura este sábado 10 de octubre, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12. Entre las novedades de la convocatoria se destaca el regreso del catamarqueño Aníbal Moreno, quien dejó atrás los problemas físicos.

El mediocampista se entrenó a la par de sus compañeros durante la semana y recibió el visto bueno para concentrar junto al plantel. Su regreso representa una alternativa para el equipo de Leonardo Ponzio, que buscará retomar la competencia después de 21 días de inactividad, debido a la fecha FIFA y a la postergación del partido frente a Sarmiento.

La lista también incluye a Sebastián Driussi y Thiago Almada, quienes habían estado en duda por distintas molestias físicas, pero evolucionaron favorablemente.

Driussi y Almada, entre los convocados

Driussi arrastraba una sobrecarga sufrida durante uno de los entrenamientos de la semana. Tras mostrar una evolución positiva, el cuerpo técnico decidió incluirlo en la convocatoria. El delantero buscará cortar una racha de tres partidos consecutivos sin convertir.

Almada, por su parte, continúa recuperándose del desgarro en el cuádriceps izquierdo que sufrió el 19 de septiembre frente a Huracán. Aunque forma parte de la nómina, todavía no está confirmado que sea titular. La intención de Ponzio sería preservarlo y, posiblemente, darle un lugar entre los suplentes.

Francisco Ortega, la principal ausencia

La baja destacada es la de Francisco Ortega. El lateral izquierdo terminó uno de los entrenamientos semanales con molestias en el aductor derecho y el cuerpo técnico optó por darle descanso.

La decisión apunta a que pueda recuperarse de cara a los últimos cinco partidos de la fase regular del Torneo Clausura.

Horario y televisación de River vs. Estudiantes de Río Cuarto

River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 10 de octubre, desde las 21.30, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El encuentro se transmitirá por ESPN Premium.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.