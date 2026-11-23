Un joven de 22 años, que se desempeña como DJ, fue indagado este lunes en la Fiscalía General por una causa de lesiones, a raíz de un episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en las inmediaciones del boliche Muana Disco. El sospechoso permanecía detenido desde el momento del hecho.

Según trascendió, el incidente se produjo alrededor de las 5.45, cuando efectivos de la Comisaría Décima Segunda realizaban tareas de despeje en la playa de estacionamiento del local bailable. En ese contexto, los policías intervinieron luego de que una mujer de 49 años fuera presuntamente agredida de un golpe de puño en el rostro.

Por el episodio fue aprehendido Moreno, de 22 años, quien habría sido señalado como el autor de la agresión. Tras el procedimiento, quedó alojado en la dependencia policial y a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

La víctima fue invitada a formalizar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 3.

Este lunes, el joven fue trasladado a la Fiscalía General, donde se realizó la audiencia de indagatoria por el delito de lesiones. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión en el sector de estacionamiento del boliche.