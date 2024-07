Anual de básquet femenino: se disputará la segunda fecha

En la cancha de Hindú BBC, este sábado se desarrollará la Fecha 2 del Torneo Anual 2024 "Gabriela Aimo" de Básquet Femenino de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca. Serán seis partidos, tres para la categoría U17 y los tres restantes para Primera División.

La jornada de competencia iniciará con actividad para la División Formativa, desde las 10 hs con el cruce entre Hindú vs Red Star BBC, y a continuación a las 12 hs, Montmartre vs Wonders. A las 14 hs será el turno de Primera con Villa Cubas vs Hindú; seguido por el tercer encuentro de la U17 entre Red Star vs Wonders. Desde las 18 hs regresa la acción de Primera, cuando se enfrenten Escuela de Cadetes vs Ateneo Mariano Moreno, y a las 20 hs lo harán Montmartre vs Salta Central.