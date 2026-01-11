River abre el 2026 ante Millonarios en Montevideo: amistoso internacional y refuerzos en escena

River Plate comenzará oficialmente su camino en el 2026 este domingo con un amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia, en el marco de la Serie Río de la Plata, certamen de preparación que se disputa en Uruguay y reúne a equipos sudamericanos en plena pretemporada. El encuentro marcará el primer examen futbolístico del año para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que busca empezar a darle forma a su nuevo River.

El partido se jugará desde las 21 (hora argentina) en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, escenario habitual del torneo amistoso. La transmisión será en vivo a través de ESPN Premium y Disney+ Premium, lo que permitirá a los hinchas seguir de cerca el estreno del Millonario en este inicio de temporada.

Más allá del resultado, el encuentro ante el conjunto colombiano será una prueba clave para el cuerpo técnico, que podrá evaluar rendimientos individuales, funcionamiento colectivo y, especialmente, el aporte de los refuerzos que llegaron para potenciar el plantel de cara a los desafíos oficiales del año.

En ese sentido, todas las miradas estarán puestas en Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, quienes ya entrenan a la par del grupo y podrían sumar sus primeros minutos con la camiseta de River. El amistoso aparece como una oportunidad ideal para comenzar a ensamblar piezas y analizar cómo se adaptan las nuevas incorporaciones a la idea de juego de Gallardo.

El entrenador todavía no confirmó el once inicial, aunque se espera una formación mixta, con habituales titulares y jugadores que buscan consolidarse en la consideración del DT. La intención es utilizar el partido como un banco de pruebas, sin descuidar la intensidad ni la competitividad, pero priorizando la observación y el rodaje.

Una de las principales certezas estará en el arco. Ante las ausencias de Franco Armani y Ezequiel Centurión, el titular será Santiago Beltrán, arquero juvenil que se destacó en la Reserva durante 2025. Para el joven guardameta será una oportunidad importante para mostrarse en la Primera y empezar a ganar terreno dentro del plantel profesional.

El amistoso también tendrá un condimento especial en el rival. Radamel Falcao, actual delantero de Millonarios, podría enfrentar a River y reencontrarse simbólicamente con el club en el que brilló y con Marcelo Gallardo, con quien compartió plantel durante su etapa como jugador del Millonario. Aunque su titularidad no está confirmada, su presencia genera expectativa.

Del lado colombiano, el equipo dirigido por Hernán Torres también utilizará el encuentro como preparación para la temporada, con una base de jugadores experimentados y la intención de competir de igual a igual frente a uno de los clubes más importantes del continente.

La Serie Río de la Plata se consolida, año tras año, como un escenario ideal para medir fuerzas, ajustar detalles y comenzar a delinear identidades de juego. Para River, este primer amistoso representa el punto de partida de un nuevo año cargado de objetivos, con la ilusión renovada y el foco puesto en llegar de la mejor manera a las competencias oficiales.

Dónde ver en vivo River vs. Millonarios

El partido se disputará este domingo a las 21, en el Gran Parque Central de Montevideo, y será transmitido en vivo por ESPN Premium y Disney+ Premium.

Posibles formaciones

River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios:

Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Leonardo Castro o Radamel Falcao.

DT: Hernán Torres.