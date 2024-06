Apareció Ricardo Centurión, tras diez días sin saber nada del jugador

La situación de Ricardo Centurión preocupó a todo el fútbol argentino. En las últimas horas, Fabián Berlanga, presidente de Vélez, aseguró que el jugador estaba desaparecido hacía 10 días. No lo encontraban, entre otras razones, porque se había mudado y no contestaba el celular.

A raíz del revuelo generado, Eduardo Rossetto, exrepresentante de “Centu”, contó que pudo comunicarse con el futbolista este jueves por la tarde. Afirmó que el ex-Boca y Racing “está bien” y “tiene ganas de volver a jugar”.

El agente llevó tranquilidad a todos en el fútbol argentino. “Hoy hablé. La verdad, lo encontré mejor de lo que pensaba, con esa lucidez que tiene por momentos. Dice verdades como poca gente, (aunque) no siempre está en condiciones de decirlas”, aseguró en otro diálogo que mantuvo con ESPN.

Además, reveló una frase que explicó los motivos de la desaparición del jugador y su deseo a futuro: “Centurión textualmente me dijo: 'No sé porqué desaparecí estos días. Hay veces que se me vuela el balero un poco, pero estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fíjate qué podés hacer por mi'”.

Según se dio a conocer, Centurión habría tenido una recaída en el marco de una problemática que lo afecta hace ya tiempo. En el Fortín buscan ayudarlo desde la parte humana, aunque es difícil que pueda revertir la situación desde lo deportivo: desde su vuelta al club, no sumó minutos ya que no lo ven en condiciones de jugar.

Qué dijo Fabián Berlanga sobre Ricardo Centurión

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga había asegurado el miércoles en una entrevista con Radio La Red que el futbolista Ricardo Centurión se encontraba desaparecido desde hace más de diez días. “No sabemos nada de él”, afirmó.

“Ricardo desapareció de un día para otro, hace más de diez días. Estamos muy preocupados”, agregó el máximo directivo de la institución de Liniers. “Cortó el teléfono y no podemos localizarlo. Lo estamos intentando ubicar por Google Maps”, reveló.

“Esta situación se puso difícil. Nosotros pusimos todo a disposición, especialistas en el tema, y logramos tenerlo bien, que esté trabajando con el entorno. Ricky es un pibe bárbaro pero tiene este problema. A veces no se le encuentra la vuelta para poder solucionarlo”, agregó.

Qué dijo Gustavo Quinteros sobre Ricardo Centurión y su futuro en Vélez

“Hablé mucho con Ricardo así como también los dirigentes y sus compañeros. Nos acercamos para tratar de ayudarlo para que pueda volver a jugar al fútbol y estar bien, pero lamentablemente no pudimos”, indicó el entrenador de Vélez.

“Vamos a intentar ayudarlo para que pueda hacer una recuperación, como persona, como ser humano y después que siga jugando al fútbol”, finalizó.