En el Polideportivo de El Rodeo se llevó adelante la apertura del torneo "Aldo "Sapo" Carrizo" de la liga ambateña de fútbol, edición 2022.

El acto contó con la presencia de Gustavo Varela presidente de la liga, María de Carrizo, familiares de Aldo "Sapo" Carrizo,el senador departamental Edgardo Seco, el presidente de San Martín de El Rodeo Alberto Mascareño, dirigentes liguistas, delegaciones de los clubes participantes, autoridades municipales y público en general.

Durante la ceremonia se escucharon emotivas palabras de la esposa del homenajeado y del profesor Daniel Segura quien recordó los gratos momentos deportivos de Carrizo con el seleccionado de Ambato.

Otro emotivo momento se vivió luego, en el campo de juego, dónde ex jugadores entregaron un reconocimiento al ex árbitro ROMERO quien supo dirigirlos a lo largo de esta liga.

El punta pie inicial estuvo a cargo de la señora Mari de Carrizo y el Ex Árbitro Romero.