Argentina aplastó a Bolivia en el primer amistoso post Mundial

La Selección Argentina tuvo una correcta actuación en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba: goleó 4-0 con autoridad a una débil Bolivia gracias a los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López. El equipo de Lionel Scaloni se impuso a un rival que cruzó la mitad de cancha en contadas ocasiones y le regaló una alegría al público local en su primera presentación posterior a la derrota contra España en la final del último Mundial.

Con una posesión de pelota que superó por momentos el 80%, la "Albiceleste" estuvo lúcida en la recuperación post pérdida y construyó sus sociedades con el paso del cronómetro hasta que a los 18 minutos rompió la paridad. Luego de una combinación de Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister, la pelota le quedó al Toro Martínez, quien sacudió un disparo en la puerta del área para el 1-0 de la noche.

Más tarde, a los 28′, Palacios volvió a intervenir para dejar mano a mano a Paz y el joven del Como de Italia resolvió con una lujosa definición por encima del arquero Guillermo Viscarra.

El resultado volvió a modificarse a los 53′ del tiempo general. En este caso, Paz fue el asistidor para levantar un centro preciso desde el córner izquierdo al corazón del área, que encontró el cabezazo cruzado de Cristian Romero con destino a la red. De esta manera, el Cuti marcó su primer gol después de ser confirmado como primer capitán del equipo a partir de la salida de Lionel Messi.

José López fue el encargado de convertir el 4-0 en los instantes finales del compromiso. El Flaco fue uno de los cambios introducidos por Scaloni y aportó su granito de arena en los pocos minutos que estuvo en cancha, al igual que las entradas de Franco Mastantuono y el juvenil de Boca Juniors, Leonel Flores.

La "Albiceleste" volverá a jugar el próximo sábado desde las 21:00 (hora argentina) ante Burkina Faso en el estadio Monumental por el segundo amistoso programado de esta fecha FIFA. El tercero será el martes 6 de octubre desde las 20:00 contra Benín, que estará marcado por la despedida de Lionel Messi del seleccionado.

La síntesis del partido

Amistoso internacional

Argentina 4 - 0 Bolivia

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Árbitro: Jhon Ospina (Col)

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Roberto Carlos Fernández, Marcelo Torrez, Efrain Morales, Diego Arroyo, Yomar Rocha; Héctor Cuellar, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Jesús Maraude y Miguelito. DT: Oscar Villegas.