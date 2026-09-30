El emotivo video que palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

La AFA volvió a colocar a Lionel Messi en el centro de la escena a pocas horas del partido de la Selección argentina ante Bolivia en Córdoba. La cuenta oficial de la Albiceleste publicó un emotivo video dedicado al capitán, utilizando como banda sonora la canción "Soy Argentino", de La Mona Jiménez.

La grabación propone un recorrido por diferentes momentos de la carrera de Messi. El material comienza con imágenes vinculadas a sus primeros pasos en Newell's y avanza hasta su llegada a la Selección argentina, para luego repasar distintas escenas protagonizadas por el rosarino con la camiseta de la Albiceleste.

El video construye así un recorrido que conecta los comienzos de Messi con los momentos que protagonizó junto al seleccionado. El capitán aparece como figura central de una pieza que también pone el foco en el vínculo construido entre el equipo argentino y sus hinchas.

La publicación llega además en la previa del regreso de la Selección a Córdoba, en el marco de una fecha que tendrá como uno de sus acontecimientos centrales la despedida de Messi del seleccionado.

"Antes del último baile, siempre hay cuarteto"

Uno de los mensajes que acompañan la publicación aparece antes de que comiencen a mostrarse las imágenes de los festejos de la Selección: "Antes del último baile, siempre hay cuarteto".

La frase se integra con la elección de "Soy Argentino", de La Mona Jiménez, como banda sonora del video y funciona como introducción para una sucesión de imágenes vinculadas con algunos de los momentos más celebrados del equipo. El material incluye festejos de goles, asados, hinchas y también la presencia de la bandera que recuerda que las Islas Malvinas son argentinas.

La edición reúne distintos elementos asociados a la experiencia de la Selección argentina y a las imágenes que acompañaron su recorrido. En ese conjunto, Messi aparece como protagonista desde el comienzo y permanece en el centro del relato hasta el cierre.

La previa del regreso a Córdoba

La publicación de la AFA también funciona como una previa del regreso de la Selección argentina a Córdoba. El propio video incorpora un mensaje dirigido a los hinchas: "La triple fecha arranca en Córdoba. Vamos de nuevo, Argentina".

La frase acompaña la presentación del partido ante Bolivia y sitúa el encuentro como el comienzo de esta etapa de la triple fecha. El recorrido audiovisual continúa luego con imágenes de algunos de los festejos más emblemáticos del equipo. Entre ellos aparecen el gol de Lautaro Martínez y el de Enzo Fernández ante Inglaterra, incluidos dentro de una edición que busca repasar el vínculo entre el seleccionado y sus hinchas.

La presencia de esas imágenes refuerza el carácter retrospectivo de la producción, que combina diferentes momentos de la Selección con escenas de celebración y acompañamiento.

El cierre del video y la invitación a acompañar al equipo

Con Messi como protagonista de principio a fin, la AFA cierra el video con una nueva invitación a acompañar a la Selección argentina en el comienzo de esta etapa de la triple fecha.

La producción parte de los primeros pasos del capitán en Newell's, continúa con su llegada al seleccionado y atraviesa diferentes momentos protagonizados con la Albiceleste. En el recorrido también aparecen goles, festejos, hinchas, asados y símbolos presentes en las imágenes difundidas. El video se presenta así como una pieza previa al partido de Córdoba y, al mismo tiempo, como una referencia a la etapa que se aproxima para Messi y la Selección.

La despedida del capitán está prevista para el 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el Monumental. El partido aparece señalado como el momento de la despedida de Lionel Messi.

La posible formación ante Bolivia

En la previa del encuentro ante Bolivia, la posible formación de la Selección argentina es la siguiente:

Emiliano Martínez.

Agustín Giay.

Cristian Romero.

Lisandro Martínez.

Facundo Medina.

Exequiel Palacios.

Alexis Mac Allister.

Valentín Barco.

Nico Paz.

Julián Álvarez.

Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

La formación contempla a los futbolistas mencionados para el partido que se disputará en Córdoba, en el marco del inicio de la triple fecha.

El calendario de amistosos de la Selección

La agenda informada para esta fecha FIFA contempla tres partidos, con Córdoba como escenario del primero y el Monumental como sede de los dos restantes. El calendario es el siguiente:

30 de septiembre, 21: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes.

3 de octubre, 21: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental.

6 de octubre, 20: Argentina vs. Benín, en el Monumental. Será la despedida de Lionel Messi.

La secuencia ubica el partido ante Bolivia como el punto de partida de la triple fecha. Luego llegará el encuentro frente a Burkina Faso y finalmente el partido ante Benín, señalado como la despedida de Messi.