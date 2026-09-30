La UBA nombró Doctor Honoris Causa a Lionel Messi

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar este miércoles el título de Doctor Honoris Causa a Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, en reconocimiento a una trayectoria que, según los fundamentos de la institución, excede los logros estrictamente deportivos.

La distinción será entregada el próximo martes 6 de octubre, en el marco del partido de despedida del futbolista con el combinado local, que se disputará ante Benín en el Estadio Monumental.

La decisión fue comunicada oficialmente por la casa de altos estudios. Los fundamentos de la resolución ponen el foco no solamente en los resultados obtenidos por Messi a lo largo de su carrera, sino también en los valores asociados a su recorrido profesional y a la manera en que representó a la Argentina.

En los considerandos, la UBA destaca que su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad. También remarca su compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que, de acuerdo con la institución, la Universidad promueve históricamente.

Una trayectoria marcada por títulos con la Selección

La resolución de la UBA también pone en primer plano los principales logros obtenidos por Messi con la Selección argentina durante los últimos años.

La institución destaca que el futbolista condujo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni a una serie de conquistas internacionales que marcaron una etapa destacada para el seleccionado. Entre los títulos y resultados mencionados en la resolución se encuentran:

Copa América 2021 .

. Finalissima 2022 , ante Italia.

, ante Italia. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 , frente a Francia.

, frente a Francia. Copa América 2024 , en la final contra Colombia.

, en la final contra Colombia. Subcampeonato en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

La UBA señala, además, que Messi integró el primer plantel de la historia del fútbol argentino en obtener cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

De esta manera, la distinción universitaria reconoce una etapa de la carrera del capitán argentino en la que los resultados alcanzados con la camiseta nacional adquirieron un peso central dentro de su trayectoria.

El reconocimiento a la persona detrás del futbolista

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, explicó que la decisión de otorgarle el Doctorado Honoris Causa no se limita a las estadísticas ni a los registros deportivos acumulados por Messi.

"Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional", expresó Gelpi. La definición del rector incorpora así una dimensión diferente al reconocimiento. Para la Universidad, la figura de Messi también representa determinados valores vinculados con su forma de desarrollar la actividad deportiva y con su papel como representante de la Argentina.

Gelpi agregó: "Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia".

La UBA fundamenta de esta manera la entrega de su máximo título honorífico en una combinación de logros, perseverancia, influencia, representación nacional y valores personales.

"Un reconocimiento que trasciende ..."

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también se refirió a la decisión del Consejo Superior y al significado de la distinción otorgada al capitán de la Selección argentina.

Yacobitti destacó particularmente la manera en que Messi representó la camiseta argentina a lo largo de su trayectoria. Según expresó, el futbolista "supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial".

El vicerrector también subrayó que el Doctorado Honoris Causa no debe interpretarse exclusivamente como un reconocimiento a una carrera deportiva. "Pero este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina", concluyó Yacobitti.

La definición sintetiza el sentido que la Universidad le atribuye a la distinción: reconocer a Messi no solamente por los títulos obtenidos y por su condición de referente deportivo, sino también por la influencia que ejerció a través del deporte y por la representación de la identidad nacional que la institución destaca en los fundamentos de la resolución.