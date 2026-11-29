El equipo argentino de Copa Davis comenzó a delinear su camino para la próxima temporada. El sorteo realizado este domingo en Bologna, Italia, antes de la final de la edición 2026, determinó que el conjunto albiceleste será local frente a Eslovaquia en la primera ronda de los Qualifiers 2027.

La definición representa una nueva oportunidad para el seleccionado nacional, que llega a esta instancia después de una temporada agridulce, marcada por la necesidad de luchar por su continuidad en el Grupo Mundial. El equipo capitaneado por Javier Frana consiguió finalmente ese objetivo al derrotar a Turquía en septiembre pasado y ahora buscará avanzar en el cuadro clasificatorio para intentar regresar al Final Eight, la instancia que reúne a los equipos que disputan la Ensaladera de Plata.

Argentina fue ubicada como preclasificada número 11, de acuerdo con el ranking mundial de selecciones. Esa posición y su clasificación a los Qualifiers quedaron aseguradas luego de la victoria frente al conjunto turco, en una serie disputada en el estadio Ruca Che de Neuquén.

El resultado permitió dejar atrás un recorrido que había comenzado con dificultades. Antes de enfrentar a Turquía, el equipo argentino había sufrido una derrota ante Corea del Sur, como visitante en Busan. Aquella eliminatoria generó polémica por la cantidad de ausencias de jugadores que decidieron no realizar un viaje considerado complicado de compatibilizar con sus compromisos en el circuito profesional ATP.

Con la permanencia asegurada, el seleccionado vuelve a tener un horizonte competitivo definido. El sorteo de Bologna estableció que el primer compromiso de 2027 será ante Eslovaquia y que la serie se jugará en territorio argentino, aunque todavía resta conocer la sede y la superficie elegidas para la eliminatoria.

Fechas de febrero y una localía a confirmar

La primera ronda de los Qualifiers tendrá lugar en una de estas dos fechas: 5 y 6 de febrero o 6 y 7 de febrero de 2027. La sede y la superficie serán confirmadas próximamente por la Asociación Argentina de Tenis.

La eliminatoria se disputará al mejor de cinco puntos, por lo que el equipo que consiga imponerse avanzará a la segunda ronda, prevista para septiembre. El calendario establecido para esa siguiente instancia contempla los días 17, 18 y 19 de septiembre. Allí estará en juego la continuidad de los equipos en el camino hacia la etapa final del certamen.

Para Argentina, superar a Eslovaquia significaría acceder a una nueva eliminatoria como local, aunque el rival dependerá del resultado de la llave correspondiente. Las alternativas son Bélgica o Mónaco, dos selecciones que aparecen en el horizonte del cuadro.

En caso de que Bélgica avance, el conjunto argentino volvería a enfrentarlo después de más de una década. El último cruce entre ambos se produjo en 2015, en una serie disputada en Bruselas, donde el equipo anfitrión se impuso por 3-2.

La otra posibilidad es Mónaco, un rival frente al cual Argentina no registra antecedentes desde 1970 en adelante. Por esa razón, si ambos equipos llegaran a encontrarse en septiembre, la localía debería definirse mediante un sorteo. De esta manera, el cuadro ya ofrece una primera referencia sobre el recorrido que podría tener el seleccionado argentino durante 2027. Sin embargo, el objetivo inmediato estará concentrado en la serie de febrero, que será el paso necesario para mantener abierta la posibilidad de avanzar hacia la instancia de septiembre.

Eslovaquia consiguió su clasificación tras vencer a Grecia

El rival argentino llegó a los Qualifiers 2027 luego de superar una eliminatoria ajustada frente a Grecia, a la que derrotó por 3-2 como local en la ciudad de Košice.

La serie se disputó sobre polvo de ladrillo y contó con la participación de Stefanos Tsitsipas en el equipo visitante. La clasificación eslovaca se resolvió en el quinto punto, lo que refleja el desarrollo equilibrado que tuvo el enfrentamiento. Eslovaquia ocupa actualmente el puesto número 24 del ranking mundial de equipos y cuenta con jugadores que combinan experiencia en el circuito Challenger y participación en la Copa Davis.

Su principal referencia para los partidos individuales es Alex Molčan, de 28 años, ubicado actualmente en el puesto 73 del ranking ATP. Zurdo y exintegrante del top 40 mundial, fue el jugador que lideró al equipo eslovaco en la serie contra los griegos.

Detrás de Molčan aparecen otros nombres con recorrido en el tenis profesional y en la competencia por equipos. Entre ellos se encuentran Andrej Martin, ubicado en el puesto 349, y el experimentado Norbert Gombos, actualmente número 381 del ranking. Gombos tuvo un papel decisivo en la clasificación de Eslovaquia, ya que fue el responsable de conseguir el punto que definió el quinto partido frente a Grecia y aseguró el triunfo por 3-2.

Una dupla joven y alternativas para el dobles

El equipo eslovaco también mostró recursos en la modalidad de dobles durante su última presentación. Para esa serie eligió una pareja joven integrada por Miloš Karol, de 23 años y número 112 del ranking de dobles, y Lukáš Pokorný, de 24 años y ubicado en el puesto 248 de la especialidad.

La dupla consiguió una victoria de relevancia frente a los hermanos Stefanos y Petros Tsitsipas, a quienes derrotó en dos sets. Ese resultado formó parte del recorrido que permitió a Eslovaquia imponerse sobre Grecia y conseguir su lugar en los Qualifiers de 2027.

Además, el seleccionado cuenta con otra alternativa para la modalidad: Lukas Klein, de 28 años, quien llegó a ocupar el puesto 109 del ranking mundial y participó en varias de las últimas series disputadas por el equipo.

La composición del plantel muestra que Eslovaquia dispone de diferentes opciones para afrontar los partidos individuales y el dobles. Molčan aparece como su principal carta en singles, mientras que Martin y Gombos aportan experiencia en el circuito Challenger y en la propia Copa Davis. En la modalidad por parejas, Karol y Pokorný vienen de conseguir un triunfo ante los hermanos Tsitsipas, y Klein constituye otra alternativa con antecedentes recientes en la competencia.