La semana continuará con condiciones meteorológicas inestables en la Capital, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las próximas jornadas estarán marcadas por la presencia de lluvias, chaparrones y tormentas aisladas, en un escenario que combinará abundante nubosidad, temperaturas moderadas y cambios en la dirección e intensidad del viento.

El panorama comenzará a manifestarse durante la mañana del martes y se extenderá, con algunas variaciones, hasta el jueves. Las precipitaciones tendrán protagonismo durante buena parte de las primeras dos jornadas, mientras que el viento del norte ganará intensidad hacia el cierre del período previsto.

Martes: tormentas aisladas y una máxima que apenas llegará a los 24°C

Para este martes 24 de noviembre, el SMN anticipa una mañana inestable, con probabilidad de tormentas aisladas, algunas de ellas potencialmente fuertes a nivel local. Entre el amanecer y el mediodía se esperan chaparrones en la ciudad, aunque las precipitaciones no se limitarán a las primeras horas: durante la noche volverá a llover.

La nubosidad será protagonista durante toda la jornada, con un cielo mayormente nublado y condiciones que mantendrán las temperaturas en valores relativamente bajos. La mínima se ubicará en torno a los 22°C, mientras que la máxima solamente alcanzará los 24°C, una diferencia térmica reducida que refleja el contexto de inestabilidad previsto.

En cuanto a las condiciones del viento, soplará desde el sector sur a una velocidad de 30 km/h. Para esta jornada, la precipitación estimada se ubicará entre los 5 y 15 milímetros.

Miércoles: continúan las lluvias, pero mejora parcialmente durante la tarde

La inestabilidad tendrá continuidad el miércoles 25 de noviembre, con una nueva jornada gris en la Capital. Según el pronóstico oficial, las lluvias se concentrarán principalmente entre la madrugada y el mediodía, por lo que las primeras horas del día volverán a estar condicionadas por las precipitaciones.

A diferencia del martes, hacia la tarde se espera una modificación en las condiciones del cielo. Aunque durante buena parte de la jornada permanecerá mayormente nublado, por la tarde pasará a estar parcialmente nublado, lo que marcará una mejora relativa respecto del período de lluvias previsto para la madrugada y la mañana.

En materia de temperaturas, se espera una mínima cercana a los 19°C y una máxima que llegará a los 26°C, con registros superiores a los previstos para el martes.

El viento también presentará cambios: desde el atardecer comenzará a soplar desde el norte, con ráfagas que oscilarán entre los 30 y 45 km/h. La precipitación estimada para el miércoles será de entre 5 y 20 milímetros, un rango superior al previsto para la jornada anterior.

Jueves: se intensifica el viento norte y crece la posibilidad de tormentas

El pronóstico extendido también deja un anticipo para el jueves, cuando el viento norte ganará todavía más intensidad en la Capital. De acuerdo con los datos disponibles, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h, lo que marcará un incremento respecto de las velocidades previstas para el miércoles.

A este escenario se sumará un aumento de las probabilidades de tormentas aisladas hacia la noche. De esta manera, la inestabilidad que dominará el martes y el miércoles podría continuar durante el cierre de este período, aunque con el viento norte como uno de los principales protagonistas de la jornada.

Así, el pronóstico del SMN anticipa varios días con condiciones cambiantes en la Capital: lluvias y chaparrones durante las primeras dos jornadas, una mejora parcial del cielo el miércoles por la tarde y un jueves con viento norte más intenso y mayores probabilidades de tormentas durante la noche.