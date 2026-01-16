Argentina será sede de un Major de Counter-Strike por primera vez en la historia

Argentina hará historia en el mundo de los esports al convertirse, por primera vez, en sede de un Major de Counter-Strike, el torneo de máxima categoría del popular shooter competitivo. El evento se disputará en Buenos Aires entre el 31 de mayo y el 20 de junio de 2027, según confirmó este viernes el portal especializado HLTV.

La competencia estará organizada por la productora local FiReSPORTS y contará con respaldo oficial de Valve, desarrolladora del juego, un hito que posiciona al país dentro del circuito más prestigioso del gaming competitivo. Con esta designación, Argentina se convierte en la decimocuarta nación en albergar un Major de Counter-Strike.

Durante casi tres semanas, la capital argentina reunirá a los mejores equipos del mundo, consolidándose como epicentro global de la escena competitiva y marcando el regreso de este tipo de eventos a Sudamérica, algo que no ocurría desde el IEM Rio Major 2022.

Un desafío histórico para la escena local

El CEO y fundador de FiReSPORTS, Rodrigo Figueroa Reyes, celebró el anuncio y remarcó la magnitud del desafío organizativo. "Estamos muy emocionados de recibir el primer Major en la historia de nuestro país. Los fans se van a sorprender con la pasión que hay acá; vamos a darlo todo para que sea un evento inolvidable", expresó en declaraciones a HLTV.

El Major de Buenos Aires será además el primer torneo de esta escala organizado por una productora argentina dentro del circuito oficial de Valve, un reconocimiento al crecimiento sostenido de la industria local de esports y eventos gaming.

El calendario internacional de Majors

El calendario de Majors de 2027 se completará con una segunda cita en Shanghai, China, organizada por Perfect World, la misma empresa responsable del Major disputado allí en 2024, que fue elegido como "Evento del Año" en los HLTV Awards. Ese torneo se jugará entre el 22 de noviembre y el 12 de diciembre.

Antes de llegar a 2027, el circuito profesional tendrá paradas clave en 2026, con el IEM Cologne Major en Alemania y el PGL Major de Singapur. En tanto, Valve ya definió que ESL y BLAST serán las organizadoras de los Majors correspondientes a 2028.