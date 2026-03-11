Irán amenaza con no participar del Mundial 2026: "No hay condiciones"

La posibilidad de que Irán no participe en la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó repercusión internacional luego de que el ministro de Deportes del país asiático afirmara públicamente que la selección nacional no viajará al torneo. El Mundial 2026, que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, tiene previsto su inicio el 11 de junio y su final el domingo 19 de julio.

En ese contexto, el funcionario iraní aseguró este miércoles que la selección de su país no participará del campeonato, al considerar que no existen condiciones adecuadas para trasladarse a Estados Unidos, donde el equipo tenía programados sus tres encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Las declaraciones del ministro se produjeron en medio de un clima de tensión internacional y fueron difundidas por la agencia de noticias dpa.

El argumento del Gobierno iraní

El ministro de Deportes de Irán vinculó la posible ausencia del seleccionado nacional a los recientes acontecimientos políticos y militares que involucran al país. Según declaró el funcionario, la decisión se fundamenta en la situación generada tras los ataques que derivaron en la muerte del líder iraní Ali Jamenei.

En sus palabras: "Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial".

El funcionario hizo referencia directa a los ataques de Estados Unidos e Israel, que según sus declaraciones provocaron la muerte de Jamenei. En el mismo sentido, profundizó su postura al sostener que las circunstancias actuales imposibilitan cualquier participación deportiva internacional de esa magnitud.

El ministro agregó: "Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos murieron. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación".

Los partidos que debía disputar Irán

De acuerdo con el calendario previsto para la fase de grupos del torneo, la selección iraní debía disputar sus tres encuentros en territorio estadounidense. El cronograma incluía los siguientes partidos:

15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda, en Los Ángeles.

21 de junio: Irán vs. Bélgica, también en Los Ángeles.

26 de junio: Irán vs. Egipto, en Seattle.

La posibilidad de que el seleccionado no participe del torneo generaría un impacto directo en la organización del grupo correspondiente y obligaría a la FIFA a revisar la estructura del calendario.

Una decisión aún no oficial

A pesar de la contundencia de las declaraciones del ministro iraní, la renuncia al Mundial aún no fue formalizada oficialmente ante los organismos deportivos correspondientes.

Diversos actores vinculados al fútbol internacional ponen en duda que la retirada se concrete, ya que una decisión de este tipo podría derivar en importantes sanciones económicas y deportivas para el país. La falta de un anuncio formal mantiene abierta la incertidumbre sobre el futuro de la participación iraní en el torneo.

El contexto internacional y el encuentro Infantino-Trump

Las declaraciones del funcionario iraní se conocieron pocas horas después de un encuentro entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante esa reunión, Trump expresó su compromiso de garantizar que la selección de Irán reciba un buen trato durante su estadía en el país en el marco de la Copa del Mundo. El mensaje buscó transmitir garantías respecto al trato que recibiría el equipo en territorio estadounidense durante el torneo.

Las posibles sanciones de la FIFA

Si finalmente se confirma la renuncia de Irán al Mundial 2026, la Federación Iraní de Fútbol podría enfrentar sanciones económicas y disciplinarias por parte de la FIFA.

Las penalidades previstas dependen del momento en que se formalice la retirada del torneo. Entre las posibles sanciones se encuentran:

Si la renuncia se anuncia con más de 30 días de antelación al inicio del Mundial:

La Comisión Disciplinaria impondría una multa de 323.730,60 dólares a la Federación Iraní.

Si la renuncia se produce con menos de 30 días de antelación:

La multa sería como mínimo de 647.712 dólares.

Además de estas sanciones económicas, la federación nacional también debería cumplir con obligaciones adicionales vinculadas a los recursos recibidos para la preparación del equipo.

Entre ellas:

Reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA destinados a la preparación de la selección.

Devolver los pagos de contribuciones relacionados con la competición que hayan sido otorgados por la federación internacional.

Posibles consecuencias deportivas

A las sanciones económicas se podrían sumar medidas disciplinarias de carácter deportivo, que afectarían la participación futura de Irán en torneos internacionales.

Entre las opciones contempladas se encuentra la exclusión de la federación de una futura competición organizada por la FIFA.

Este tipo de sanción representaría un impacto significativo para el fútbol iraní, ya que implicaría una restricción directa en su presencia en torneos internacionales.