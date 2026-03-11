Infantino sorprendió con su pronóstico para el Mundial 2026: ¿a quién puso de ganador?

A poco menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó en claro cuál es, a su juicio, la selección que llega mejor posicionada para conquistar el título más importante del fútbol internacional.

Durante una entrevista concedida al diario español Diario AS, el dirigente suizo señaló a la Selección de España como uno de los principales aspirantes a levantar la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. El titular de la FIFA fundamentó su pronóstico en el presente deportivo del conjunto europeo, al que describió como un equipo con una generación de futbolistas jóvenes que ya compiten al máximo nivel internacional y que mantienen una identidad futbolística claramente definida.

En sus declaraciones, Infantino fue directo al analizar el posicionamiento de España dentro del escenario mundial. "España es uno de los favoritos, con otros, eso sí. Ya conocemos la fuerza que tiene. La selección número uno en el ranking tiene que ser la favorita para la Copa del Mundo".

Las palabras del dirigente colocan al seleccionado dirigido por Luis de la Fuente entre los equipos que llegan al torneo con mayores expectativas.

Una generación joven con identidad de juego

En su análisis, Infantino puso especial énfasis en el perfil actual del plantel español, al que describió como una combinación de talento joven y experiencia en las máximas competiciones. Según explicó, el equipo se caracteriza por:

Una generación de futbolistas jóvenes que ya compiten en el máximo nivel.

Una identidad de juego marcada que define el estilo del seleccionado.

Un presente deportivo sólido dentro del fútbol internacional.

Para el presidente de la FIFA, estos elementos consolidan a España como uno de los equipos mejor posicionados para afrontar una Copa del Mundo que promete ser altamente competitiva.

El recuerdo de la generación campeona de 2010

Infantino también destacó el peso histórico del fútbol español en los grandes torneos internacionales. En ese contexto recordó la generación que alcanzó la consagración en la Copa Mundial de la FIFA 2010, disputada en Sudáfrica. Aquel equipo, que conquistó el primer título mundial de su historia, estuvo integrado por futbolistas que el dirigente suizo mencionó como referentes del fútbol moderno a Xavi Hernández, Andrés Iniesta e Iker Casillas.

Para Infantino, esa generación marcó una etapa trascendental en el desarrollo del juego y dejó una huella profunda en el estilo futbolístico del seleccionado español.

Un torneo impredecible con varios candidatos

Más allá de su elogio hacia España, el presidente de la FIFA aclaró que la Copa del Mundo suele ser un torneo impredecible, en el que distintas selecciones llegan con posibilidades reales de pelear por el título.

Entre los equipos que también mencionó como aspirantes aparecen dos potencias recientes del fútbol internacional:

Selección de Argentina

Selección de Francia

Además, el dirigente subrayó el crecimiento de otras selecciones competitivas, que en los últimos años han logrado consolidarse dentro de la elite del fútbol mundial.

Este contexto anticipa un campeonato abierto, donde múltiples equipos llegarán con aspiraciones de conquistar el trofeo.

Un Mundial histórico con un nuevo formato

La edición de 2026 marcará además un cambio histórico en la estructura del torneo. Será la primera vez que la Copa del Mundo se dispute con 48 selecciones participantes, una ampliación significativa respecto de los formatos anteriores.

El campeonato se celebrará en tres países anfitriones, un hecho también inédito en la historia del certamen: Estados Unidos, Canadá y México. Este esquema organizativo implica una logística sin precedentes y un calendario que abarcará múltiples sedes en toda América del Norte.

Demanda récord de entradas

Infantino también se refirió al interés global que despierta el torneo, un fenómeno que ya se refleja en la venta de entradas. Según explicó, la demanda registrada durante las primeras semanas superó ampliamente todas las previsiones iniciales.

Entre los datos más destacados mencionó:

Más de 500 millones de solicitudes de entradas en cuatro semanas.

Cerca de siete millones de tickets disponibles en total.

Partidos que ya superaron el millón de pedidos de entradas.

El presidente de la FIFA remarcó que nunca se había visto un nivel de demanda similar para una Copa del Mundo en un período tan corto. "En cuatro semanas tuvimos más de 500 millones de solicitudes de tickets. Hay cerca de siete millones disponibles y nunca habíamos visto algo así".