Boca y San Lorenzo se cruzan este miércoles en la lucha por los playoffs del Apertura

El duelo entre Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro volverá a ocupar el centro de la escena este miércoles, cuando se enfrenten en una nueva edición de uno de los clásicos más intensos del fútbol argentino. El encuentro corresponde a la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura y adquiere especial relevancia porque ambos equipos buscan consolidarse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

El partido está programado para las 19:45 y se disputará en el mítico Estadio Alberto J. Armando, escenario conocido popularmente como La Bombonera. El encuentro contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver por ESPN Premium.

La conducción arbitral estará a cargo de Pablo Echavarría, mientras que el sistema VAR estará bajo la supervisión de Silvio Trucco.

Un clásico con peso en la tabla

El enfrentamiento llega en un momento importante del campeonato. Tanto Boca como San Lorenzo acumulan 12 puntos y necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los lugares de clasificación a la fase decisiva.

En el caso del equipo local, la situación tomó un giro positivo en la última jornada. Boca llega tras una contundente goleada como visitante por 3-0 ante Lanús, resultado que le permitió cortar una racha negativa de cuatro partidos consecutivos sin triunfos. Ese triunfo no solo devolvió confianza al plantel, sino que también le permitió alcanzar las 12 unidades y escalar hasta la sexta posición de la Zona A.

El resultado también tuvo impacto en el clima interno del club. El director técnico Claudio Úbeda atravesaba un momento de fuerte cuestionamiento por parte de los hinchas "Xeneizes", y la victoria frente a Lanús representó un respiro en medio de las críticas.

Con ese antecedente inmediato, Boca afronta el clásico con el objetivo de ratificar la recuperación futbolística y consolidarse entre los equipos que pelean por ingresar a la fase de eliminación directa.

El presente de San Lorenzo

San Lorenzo llega al clásico con un panorama similar en la tabla, aunque con un rendimiento irregular en las últimas jornadas. El conjunto dirigido por Damián Ayude suma también 12 puntos, pero la diferencia de gol lo ubica en la octava posición dentro de la Zona A.

El "Ciclón" había comenzado el Torneo Apertura con un rendimiento destacado, lo que generó expectativas en torno a su campaña. Sin embargo, con el correr de las fechas el equipo experimentó una merma en su nivel y los resultados dejaron de acompañar.

En sus últimas cinco presentaciones, San Lorenzo solo pudo ganar en una ocasión, una racha que explica su caída en la tabla y que convierte al clásico ante Boca en un partido determinante para recuperar terreno y confianza.

En ese contexto, el encuentro en La Bombonera representa una oportunidad para revertir la tendencia reciente y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Posibles formaciones

De acuerdo con las alineaciones previstas, ambos entrenadores preparan sus equipos con el objetivo de disputar un partido intenso y decisivo.

Boca:

Agustín Marchesín

Marcelo Weigandt

Lautaro Di Lollo

Ayrton Costa

Lautaro Blanco

Leandro Paredes

Santiago Ascacíbar

Milton Delgado

Tomás Aranda

Miguel Merentiel

Adam Bareiro

Director técnico: Claudio Úbeda.

San Lorenzo:

Orlando Gill

Ezequiel Herrera

Jhohan Romaña

Gastón Hernández

Mathias De Ritis

Ezequiel Cerutti

Ignacio Perruzzi

Nicolás Tripichio

Agustín Ladstatter

Luciano Vietto

Alexis Cuello

Director técnico: Damián Ayude.

Detalles del partido

Los principales datos del encuentro son:

Competencia: Torneo Apertura

Zona: A

Fecha: 10

Estadio: Estadio Alberto J. Armando

Hora: 19:45

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Silvio Trucco

TV: ESPN Premium

Con ambos equipos igualados en puntos y con la clasificación a los playoffs en juego, el clásico entre Boca y San Lorenzo se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con la expectativa de un duelo intenso que puede marcar el rumbo inmediato de ambos en el Torneo Apertura.