Arrestaron en París al tenista argentino Francisco Cerúndolo tras una denuncia por agresión

Un taxista de 61 años presentó una denuncia en la comisaría del distrito 15 de París tras un altercado con el tenista argentino Francisco Cerúndolo y cuatro personas que lo acompañaban. El tenista, recientemente eliminado del torneo de Roland Garros, presuntamente golpeó al conductor después de que éste se negara a transportar a cinco personas en su taxi.

Pocos minutos después de la tramitación de la denuncia, Cerúndolo fue abordado por agente en un hotel de París, quienes le preguntaron por lo ocurrido y lo trasladaron a la Fiscalía de París donde, ante la falta de pruebas, destimaron la denuncia.

La denuncia

El diario France Bleu Paris apuntó este viernes que la carátula de la denuncia a Francisco Cerúndolo indica “violencia deliberada en una reunión en estado de ebriedad”.

El mismo medio agregó que ante la negativa del conductor a dejar subir a su vehículo al tenista argentino y a las personas que lo acompañaban, quienes en total completaban cinco personas cuando el auto estaba habilitado para un total de cuatro, Cerúndolo insistió, ofreciéndose a pagar más y, frente a la postura inamovible del taxista, “el tenista se puso agresivo“.

La detención

Ocurrió a la 1:45 de esta madrugada en la capital de Francia luego de que la denuncia dejara por sentado que Francisco Cerúndolo le pegó una cachetada al taxista y que a continuación también recibió un codazo accidental de uno de los otros cuatro hombres “que quisieron separarlos pero también se comportaron de manera agresiva”.

Liberado por falta de pruebas

Luego de ser demorado por agentes policiales, quienes le tomaron testimonio sobre lo ocurrido, la Fiscalía de París anunció que desestimó la denuncia por falta de pruebas. El organismo explicó que no había cámara de circuito cerrado de televisión ni testigos que pudieran ratificar lo relatado por el taxista y, aunque el tenista argentino admitió “un revuelo”, negó cualquier abuso físico.

Cerúndolo, de 23 años y nacido en Buenos Aires, tiene previsto regresar mañana a la Argentina.

Qué dijo Cerúndolo tras el confuso episodio

Hola a todos, quería contarles que todo lo que se está mencionando en las redes es falso. Yo estaba con familiares a la noche pidiendo un taxi, y le pedí si nos hacía un favor y nos subía a 5 personas. El taxista me dijo que sí, que lo esperara 2 minutos, que iba a hacer algo y volvía.

Cuando volvió y vio que hablabamos otro idioma, como que se asustó y nos dijo que al final cinco no, le preguntamos por qué, se puso nervioso y nos empezó a gritar, a tratarnos mal y dijo que iba a llamar a la policía.

Nosotros no le dimos importancia, nos fuimos al hotel para pedir otro taxi y al minuto apareció la policía y me interrogó a mí y a uno de mis familiares adentro del hotel en el lobby porque el taxista dijo que supuestamente lo habíamos agredido. Nos llevaron a la comisaria y luego de unas horas porque era feriado y todavía no había nadie, después de corroborar a través de las cámaras de seguridad el hecho, se dieron cuenta de que nada había pasado.

Nos pidieron perdón porque no podían creer que por esto nos habían detenido. Yo estoy perfecto, solo fue un mal momento. ¡Gracias a todos por preguntar como estoy y preocuparse!