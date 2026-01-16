Atlético Tucumán venció a Progreso y sumó su segundo triunfo en el año

Atlético Tucumán derrotó por 2 a 1 a Progreso de Uruguay en el partido que disputaron esta tarde, en el parque Federico Saroldi, propiedad de River de Montevideo, por la serie amistosa Río de la Plata.

Los goles del "Decano" fueron convertidos por el delantero Ramiro Ruiz Rodríguez, a los cuatro y siete minutos, mientras que para el elenco uruguayo descontó el mediocampista Fabricio Fernández.

Así, el conjunto de la provincia tucumana sumó tres triunfos en los amistosos de pretemporada, ante Cerro Largo de Uruguay, Everton de Chile y el mencionado Progreso, y tiene todo preparado para su debut en el Torneo Apertura 2026, teniendo que visitar a Independiente Rivadavia el próximo viernes 23 de enero, a las 22:15 horas.

El primer gol del partido llegó a los cuatro minutos, cuando una buena jugada colectiva terminó en un control sobre el borde del área del extremo Renzo Tesuri y el posterior remate de Ruiz Rodríguez, que quedó mano a mano y venció al arquero Agustín Requena.

Solo tres minutos después, un pase largo del volante Nicolás Laméndola volvió a dejar libre a Ruiz Rodríguez, que picó a la espalda de la defensa y remató cruzado para el 2-0.

El "Decano" se acercó al tercer gol del partido a los 12 minutos, con un remate cargado de efecto desde el borde del área del extremo Lautaro Godoy, que Requena desvió de gran manera sobre su poste izquierdo.

Progreso descontó a los 34 minutos, con una mala salida del arquero Luis Ingolotti, que le entregó la pelota a Fernández, quien remató por arriba desde el borde del área.

Un minuto después, un centro buscapié habilitó al delantero Leandro Díaz, que giró sobre el área chica y definió cruzado, aunque desvió su remate desde una posición muy cercana al arco rival.

Atlético Tucumán se quedó con 10 jugadores en tres minutos del complemento, por la expulsión de Laméndola, que estaba amonestado y cometió una falta táctica en el costado izquierdo de su área.

Godoy volvió a generar peligro a los cinco minutos de la segunda parte, con una volea que se fue cerca del segundo poste.

Progreso tuvo las llegadas del partido a los 40 y 41 minutos, con un remate bajo y cruzado desde la derecha del carrilero Mauro Martín, que Ingolotti alcanzó a desviar contra un costado. Un minuto más tarde, el propio Martín erró un cabezazo sobre el área chica.