ATP Auckland: Báez dominaba cuando la lluvia obligó a suspender el partido

La jornada del ATP 250 de Auckland se vio abruptamente interrumpida este jueves como consecuencia de las malas condiciones climáticas, que obligaron a la organización a suspender la actividad y dejaron cinco partidos del cuadro principal inconclusos. La lluvia persistente se convirtió en la protagonista negativa del día y alteró el desarrollo normal de los cuartos de final, en una instancia clave del certamen que se disputa en la antesala del Abierto de Australia.

Entre los encuentros afectados, el foco estuvo puesto en el cruce entre el argentino Sebastián Báez y el estadounidense Ben Shelton, uno de los partidos más atractivos de la jornada. Al momento de la suspensión, Báez se encontraba en ventaja y exhibiendo un nivel sólido y consistente, lo que alimentaba sus chances de avanzar a las semifinales del torneo, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

El tenista bonaerense había logrado quedarse con el primer set por 7-5, luego de un parcial muy disputado, en el que supo marcar diferencias en los momentos clave. En el inicio del segundo set, Báez continuaba imponiendo condiciones y dominaba el marcador por 1-0, con 30/15 a su favor, cuando la lluvia obligó a detener el partido.

La suspensión se produjo tras una hora y cuatro minutos de juego, cuando las condiciones de la cancha ya no permitían continuar con normalidad. La interrupción frustró momentáneamente la posibilidad de que el argentino concretara su sexta victoria consecutiva en este prometedor inicio de la temporada 2026, en la que viene mostrando una notable regularidad.

Hasta el momento de la interrupción, Báez confirmaba una vez más su gran presente en el circuito profesional. En las primeras semanas del año se consolidó como uno de los jugadores más consistentes, con buenos resultados y un rendimiento sostenido que lo posiciona como un rival incómodo para cualquiera. En Auckland, había avanzado con autoridad en las rondas previas y se perfilaba para dar uno de los golpes del torneo al enfrentarse al principal favorito.

En ese sentido, la lluvia se transformó en el primer obstáculo serio que encontró el argentino en el certamen neozelandés. Más allá del dominio mostrado en cancha, las condiciones climáticas terminaron imponiéndose y obligaron a postergar la definición de un partido que, hasta ese momento, parecía inclinarse a su favor.

La organización del torneo confirmó que el encuentro entre Báez y Shelton se reanudará por la noche de Argentina, lo que corresponde al viernes en Australia. El ganador del duelo se medirá en semifinales con el estadounidense Marcos Giron, quien fue el único jugador que logró completar su partido de cuartos de final antes de la suspensión generalizada de la jornada.

Giron avanzó a las semifinales tras imponerse al italiano Luciano Darderi en un extenso y exigente encuentro, que logró finalizar antes de que la lluvia se intensificara. Su clasificación contrastó con el panorama del resto del cuadro, que quedó virtualmente detenido a la espera de una mejora en las condiciones climáticas.

Además del partido entre Báez y Shelton, otros dos encuentros de individuales también quedaron inconclusos por la lluvia. En uno de ellos, el húngaro Fabian Marozsan lideraba el marcador por 5-4 frente al estadounidense Eliot Spizzirri, en un duelo que se encontraba en pleno desarrollo. En tanto, el cruce entre el checo Jakub Mensik y el francés Giovanni Mpetshi Perricard apenas había comenzado cuando se dispuso la suspensión definitiva de la jornada.

De esta manera, el torneo de Auckland quedó sujeto a la evolución del clima para poder completar los cuartos de final y reordenar el cronograma, en una semana clave para los tenistas que buscan llegar con rodaje y confianza al primer Grand Slam del año.