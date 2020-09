Barrionuevo: A esta etapa la estoy tomando como una etapa de recuperación

El boxeador catamarqueño, Miguel “La Joya” Barrionuevo, habló de su presente boxistico en medio de una pandemia que no deja a los boxeadores realizar su actividad con normalidad.

Se refirió a su lesión, se mostró positivo a pesar del párate y ya sueña con volver.

“Esta etapa la estoy tomando como una etapa de recuperación. Tuve problemas de salud, también me tuve que operar la garganta y eso como que me atraso un poco todo”, sostuvo en diálogo con el programa Conectarde de la TV Pública local por el Día del Boxeador. “Me costó mucho recuperarme de la operación. Ahora estoy bien, aprovechando el tiempo para entrenar siempre que lo permita la cuarentena. Poco a poco vamos intensificando el trabajo con el profe en lo técnico y físico”, agregó.

Sobre el momento de inactividad que atraviesa la disciplina, comentó: “La mayoría de los boxeadores estamos angustiados por no poder boxear. Algunos están entrenando pero no es lo mismo. Hay que tener fe de que vamos a salir adelante”, destacó.

Su deseo es poder volver a pisar un ring y sentirse nuevamente boxeador: ““Cuando un deportista siente que no puede alcanzar su mejor nivel se retira. Yo no siento eso, tengo muchas ganas de recuperarme y poder volver a entrenar al máximo”, enfatizó. Y añadió que “estamos preparándonos para la vuelta. La lesión me incomodó, pero ya está superada y apenas pase la pandemia estaré listo para pelear”, expresó con confianza.

También en otro tramo de la nota se refirió al combate con el cubano Yordenis Ugás, que hace unos días se consagró campeón Mundial. “A la pelea con Ugás llegué en circunstancias difíciles porque no fui preparado para esa pelea, no fui con la mentalidad y el equipo tampoco estaba preparado para ese combate. Estábamos preparados para Abel Ramos, y en un mes tuvimos que hacer muchos cambios. Fue una gran posibilidad pelear con Ugás, pero hicimos muchos cambios y el poco tiempo de trabajo no nos ayudó para que las cosas salgan como queríamos”.