Benavides dio el golpe en el Dakar y es el nuevo líder de la general en motos

El Rally Dakar 2026 ingresó en su tramo más decisivo y la undécima etapa marcó un punto de inflexión en la categoría motos. Luciano Benavides protagonizó una jornada estratégica y de alto nivel para convertirse este jueves en el nuevo líder de la clasificación general, en una definición que promete máxima tensión hasta la llegada final a Yanbu.

La etapa, que unió las localidades de Bisha y Al Henakiyah, presentó un recorrido exigente con 346 kilómetros cronometrados y más de 500 kilómetros de enlace, en un contexto donde la gestión del ritmo, la navegación y la estrategia resultaron determinantes. En ese escenario, el piloto salteño de KTM supo administrar esfuerzos, evitar errores y aprovechar los movimientos de sus principales rivales para dar un paso decisivo en la lucha por el título.

La victoria parcial quedó en manos del estadounidense Skyler Howes (Honda), quien completó el especial con un tiempo de 3 horas, 9 minutos y 2 segundos. El norteamericano fue escoltado por el francés Adrien Van Beveren, que arribó apenas 21 segundos detrás, mientras que el tercer lugar del día fue para el español Edgar Canet, completando un podio ajustado y competitivo.

Benavides, por su parte, finalizó en la cuarta posición, lejos de cualquier riesgo innecesario, con una actuación marcada por la inteligencia deportiva. Lejos de buscar el triunfo de etapa, el argentino priorizó el ritmo constante y el control del desgaste físico y mecánico, con la mirada puesta en la clasificación general.

La maniobra que cambió la carrera

El gran movimiento del día se produjo en la tabla acumulada. Benavides logró capitalizar una estrategia implementada por el estadounidense Ricky Brabec, uno de sus principales rivales por la corona. El piloto de Honda reguló su ritmo en el tramo final de la especial con el objetivo de largar detrás del argentino en la próxima jornada, una decisión que terminó jugando a favor del salteño.

Gracias a esa maniobra, Benavides pasó a liderar la general con una ventaja mínima pero valiosa: apenas 23 segundos sobre Brabec, cuando restan solo dos etapas para el cierre del Dakar 2026. La diferencia, ínfima en términos de tiempo, adquiere un peso enorme en una competencia donde cada error puede resultar decisivo.

Por detrás, el español Tosha Schareina se mantiene en la tercera posición de la clasificación general, aunque ya a más de 15 minutos del nuevo líder, lo que lo obliga a apostar a una jornada perfecta o a errores ajenos si pretende meterse nuevamente en la pelea por la victoria.

Sanders, golpeado pero en carrera

Otro de los focos de atención de la etapa fue la situación del australiano Daniel Sanders, vigente campeón del Dakar. El piloto completó el recorrido con el hombro vendado tras sufrir una dura caída, pero decidió continuar en competencia pese a las molestias físicas. Su resistencia le permitió mantenerse en carrera, aunque su condición genera interrogantes de cara a las últimas jornadas, donde la exigencia física será máxima.

La undécima etapa volvió a dejar en evidencia la dureza del Dakar y la importancia de la toma de decisiones en los momentos clave. Con el liderazgo en manos de Benavides y diferencias mínimas en la cima, la definición quedó completamente abierta.

Lo que viene

Este viernes se disputará la penúltima especial del Rally Dakar 2026, con más de 310 kilómetros cronometrados, en un recorrido que volverá a exigir precisión en la navegación y fortaleza mental. Cada segundo contará en el desierto saudí, donde la pelea por el título de motos promete resolverse al límite.

Luciano Benavides afrontará esta etapa con el peso y el privilegio de ser el líder, en un contexto de máxima presión y con la ilusión intacta de consagrarse en la competencia más exigente del rally raid mundial.