Boca se juega la clasificación ante Universidad Católica y Úbeda confirmó los convocados

Boca afrontará este jueves una de las noches más decisivas de su semestre futbolístico cuando reciba a Universidad Católica en la Bombonera por la Copa Libertadores. El equipo conducido por Claudio Úbeda no tiene margen de error y llegará al encuentro con la necesidad imperiosa de conseguir una victoria para lograr la clasificación a la próxima instancia del certamen continental.

En la previa de este compromiso determinante, el entrenador confirmó la lista de jugadores convocados para el encuentro y despejó algunas dudas que existían alrededor de varios futbolistas que atravesaban distintos problemas físicos o falta de continuidad.

La principal ausencia dentro de la nómina es la de Edinson Cavani. El delantero uruguayo no logró recuperarse completamente y finalmente quedó descartado para el partido frente a Universidad Católica. De esta manera, el atacante terminará el semestre sin volver a sumar minutos oficiales con la camiseta de Boca.

La baja de Cavani representa uno de los aspectos más sensibles para el equipo de Claudio Úbeda, especialmente en un encuentro donde Boca necesita eficacia y contundencia ofensiva para asegurar su continuidad en el torneo continental.

Regresos y jugadores que vuelven a tener protagonismo

Más allá de la ausencia del delantero uruguayo, la lista de convocados también dejó como novedad el regreso de futbolistas que hace tiempo no tenían participación activa o que venían relegados dentro de la consideración principal del cuerpo técnico.

Entre ellos aparecen Agustín Martegani, Kevin Zenón, Williams Alarcón y Lucas Janson, jugadores que volverán a integrar la convocatoria en un partido de máxima exigencia deportiva para el club. La presencia de estos futbolistas amplía las variantes a disposición de Úbeda en un contexto donde Boca necesita presentar lo mejor que tiene disponible para afrontar una definición decisiva.

Otro de los nombres que generaba incertidumbre en la previa era el de Miguel Merentiel. El delantero estuvo en duda hasta último momento debido a una situación física que incluso lo llevó a perderse algunos entrenamientos durante la semana. Finalmente, el atacante figura dentro de los convocados y estará a disposición del entrenador para el compromiso en la Bombonera.

Recuperaciones y bajas obligadas

Dentro del panorama médico del plantel también sobresale la recuperación de Milton Giménez. El futbolista logró dejar atrás la lesión en el tobillo que lo había condicionado y que incluso lo tuvo al límite en el encuentro ante Cruzeiro.

Con su regreso, Boca suma una alternativa más en ataque para un partido donde estará obligado a asumir el protagonismo desde el comienzo. Sin embargo, el entrenador tampoco podrá contar con dos futbolistas importantes debido a suspensiones. Ayrton Costa y Santiago Ascacibar quedaron fuera del partido y no estarán disponibles para integrar el equipo titular ni el banco de suplentes.

La combinación entre ausencias obligadas, recuperaciones físicas y regresos futbolísticos terminó moldeando una convocatoria que, según se desprende de la decisión del entrenador, reúne lo mejor que Boca tiene actualmente a disposición para afrontar la definición continental.

Leandro Paredes

Dentro de la estructura del equipo, Leandro Paredes aparece como uno de los principales referentes y líderes del plantel para este compromiso decisivo. Boca buscará apoyarse en su experiencia y conducción futbolística para intentar imponer condiciones en la Bombonera y conseguir el resultado necesario.

La formación inicial todavía no fue confirmada oficialmente, aunque se espera que Úbeda apueste por un esquema ofensivo teniendo en cuenta la obligación de quedarse con los tres puntos.

Qué necesita Boca para avanzar

El panorama matemático para el Xeneize es claro. Boca avanzará a los octavos de final de la Copa Libertadores únicamente si derrota a Universidad Católica.

En caso de igualar en puntos con el conjunto chileno, el equipo argentino contará con ventaja en el criterio de desempate por los resultados entre sí, situación que le permitiría quedarse con la clasificación.

Por esa razón, Boca afrontará el partido con la necesidad de conseguir una victoria en su última presentación como local dentro de esta instancia del torneo.

Cualquier otro resultado dejará al conjunto dirigido por Claudio Úbeda eliminado de la Copa Libertadores. Sin embargo, en ese escenario obtendría el pasaje a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Día, horario y transmisión

El encuentro entre Boca y Universidad Católica se disputará este jueves desde las 21.30, hora de la Argentina, en la Bombonera.

Los datos principales del partido son los siguientes:

Partido: Boca vs Universidad Católica

Boca vs Universidad Católica Competencia: Copa Libertadores

Copa Libertadores Estadio: La Bombonera

La Bombonera Horario: 21.30 de Argentina

21.30 de Argentina Transmisión televisiva: Fox Sports y Telefé

Fox Sports y Telefé Streaming: Disney+

Con la presión de jugarse la clasificación y ante la obligación de ganar, Boca afrontará una noche decisiva en la Copa Libertadores, marcada por bajas sensibles, regresos importantes y la expectativa de conseguir el pasaje a la próxima ronda continental.