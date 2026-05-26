Una joven mamá murió tras derrapar al intentar esquivar un perro

Un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 39, en jurisdicción de la localidad de Medanito y en el límite con Famatanca el que terminó con la muerte de una mujer de 32 años que circulaba en motocicleta junto a una adolescente de 13 años.

El hecho fue reportado por efectivos de la Comisaría de Santa María, quienes tomaron intervención tras el derrape de una motocicleta Gilera Smash 110 cc de color negro que era conducida por María Elena Condori, de 32 años. La víctima viajaba acompañada de su hija una adolescente, cuando se produjo el accidente vial en un tramo de la Ruta Provincial 39.

El intento de esquivar un perro y el derrape

De acuerdo con la información proporcionada, el siniestro ocurrió cuando la conductora de la motocicleta intentó esquivar a un perro que se encontraba sobre la calzada.

Esa maniobra habría provocado el derrape del rodado y la posterior caída de ambas ocupantes sobre la cinta asfáltica. El episodio se registró en la zona de Medanito, en el límite con la localidad de Famatanca, un sector donde tomó intervención personal policial dependiente de la Comisaría de Santa María.

La motocicleta involucrada en el hecho fue identificada como una Gilera Smash 110 cc de color negro, vehículo en el que se trasladaban la conductora y la adolescente acompañante.

Las dos ocupantes sufrieron lesiones graves

Tras el derrape, tanto María Elena Condori como su hija sufrieron lesiones de gravedad y debieron ser asistidas de urgencia. Ambas fueron trasladadas inicialmente al hospital local para recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el siniestro.

Según se informó, el cuadro de salud de la conductora presentaba una complejidad mayor, motivo por el cual posteriormente se dispuso su derivación hacia un centro de mayor complejidad en la provincia de Tucumán. Sin embargo, la mujer falleció antes de llegar al hospital de destino.

En tanto, la adolescente de 13 años también resultó con lesiones graves como consecuencia de la caída sufrida tras el derrape de la motocicleta.

Intervención policial en la zona del accidente

El hecho quedó bajo intervención de efectivos policiales de la Comisaría de Santa María, quienes trabajaron en el lugar del accidente para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

La principal hipótesis informada señala que el derrape se produjo cuando la conductora intentó evitar atropellar a un perro que permanecía sobre la ruta. En ese sector trabajó personal policial luego de recibir el reporte sobre el derrape de la motocicleta y las lesiones sufridas por sus ocupantes.

El caso quedó bajo las actuaciones correspondientes mientras continúan las tareas para determinar con precisión todos los detalles relacionados con el siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 39.