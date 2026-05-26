Escándalo narco: encontraron cocaína en la casa de una funcionaria y ahora está prófuga

El municipio de Morón atraviesa uno de los episodios políticos y judiciales más delicados de los últimos tiempos luego de que una funcionaria local quedara involucrada en una investigación por presuntos vínculos con una organización dedicada a la comercialización de drogas.

La protagonista del caso es Luna Ortigoza, quien se desempeñaba como directora del área de Género del distrito y que actualmente permanece prófuga de la Justicia tras la emisión de una orden de captura nacional.

La causa tomó impulso a partir de un allanamiento realizado en la vivienda de la exfuncionaria. Durante el operativo, los efectivos encontraron alrededor de medio kilo de cocaína, además de otros elementos considerados de interés para la investigación judicial.

Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad intentaron concretar la detención, Ortigoza no se encontraba en el domicilio. Desde ese momento, comenzó una intensa búsqueda para dar con su paradero.

El procedimiento marcó un punto de inflexión en la investigación y derivó en su inmediata imputación formal dentro de una causa que busca determinar la existencia de una presunta red vinculada al narcotráfico.

El impacto político dentro del municipio

La repercusión del caso fue inmediata dentro del ámbito político de Morón. La gravedad de las acusaciones y el avance de la investigación judicial provocaron una rápida reacción de la administración municipal encabezada por el intendente Lucas Ghi.

Apenas trascendieron los resultados del allanamiento, Ortigoza fue desplazada de su cargo dentro de la estructura municipal. La decisión buscó marcar distancia frente a un expediente que generó conmoción tanto en el ámbito político como en la opinión pública local.

En declaraciones brindadas a TN, el jefe comunal aseguró que el municipio colaborará activamente con el avance de la investigación. "Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia", afirmó.

Las palabras del intendente reflejaron además el impacto interno que provocó la situación dentro de la gestión municipal. Ghi manifestó su sorpresa y decepción frente al caso y sostuvo: "Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado".

No obstante, el jefe comunal aclaró también que Ortigoza había ingresado al municipio durante la administración anterior, en un intento por contextualizar el vínculo institucional previo de la funcionaria con el Estado local.

Una causa centrada en una presunta red narco

Mientras continúa la búsqueda de la exdirectora, la Justicia intenta determinar el grado de participación que habría tenido dentro de una organización dedicada presuntamente a la venta de estupefacientes.

La investigación se concentra ahora en distintos elementos secuestrados durante el operativo y en establecer si existía una estructura organizada vinculada a la comercialización de drogas.

Entre los aspectos centrales que analiza la causa se encuentran:

El hallazgo de alrededor de medio kilo de cocaína en la vivienda allanada.

en la vivienda allanada. La presencia de otros elementos considerados relevantes para la investigación.

para la investigación. La eventual vinculación de terceros con la actividad investigada.

con la actividad investigada. La posible participación directa de Ortigoza dentro de una organización narcocriminal.

dentro de una organización narcocriminal. La condición de prófuga de la exfuncionaria tras el pedido de captura nacional emitido por la Justicia.

La situación judicial de Ortigoza se agravó significativamente luego del operativo, ya que la ausencia en el domicilio al momento de la detención derivó en la activación de mecanismos de búsqueda a nivel nacional.

La versión de la exfuncionaria

En paralelo al avance judicial, comenzaron a trascender detalles sobre la versión que sostiene la exdirectora municipal respecto del hallazgo de la droga en su vivienda.

Según se difundió en medios de prensa, Ortigoza estaría pasando unos días en la casa de su madre y habría manifestado su intención de entregarse "cuando la situación se aclare".

Su principal argumento apunta a desligarse de la droga encontrada durante el allanamiento. De acuerdo con esa versión, los estupefacientes pertenecerían a una presunta pareja suya, quien habría dejado "cosas en su casa" sin que ella conociera el contenido.

Ese planteo forma parte ahora de los elementos que deberán ser analizados por la Justicia en el marco de una investigación que busca establecer responsabilidades concretas y determinar si la exfuncionaria tuvo conocimiento o participación activa en las maniobras investigadas.

Un caso que profundiza la tensión política y judicial

El episodio provocó una fuerte conmoción en Morón debido a la sensibilidad institucional del cargo que ocupaba Ortigoza dentro del área de Género del municipio. La combinación entre el rol público de la funcionaria, el hallazgo de droga y la condición de prófuga transformó el caso en un escándalo de alto impacto político.

Por estas horas, la investigación judicial continúa avanzando mientras las autoridades intentan localizar a la exfuncionaria y esclarecer si efectivamente existía una red organizada dedicada a la comercialización de cocaína.

Con un pedido de captura vigente y una causa en pleno desarrollo, el expediente se convirtió en uno de los focos judiciales más resonantes de la región, mientras la administración municipal busca despegarse del escándalo y ratifica públicamente su colaboración con la Justicia.