Independiente Rivadavia superó a Bolívar y cerró su primera fase de grupos invicto

Independiente Rivadavia derrotó por 3-1 a Bolívar de Bolivia en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra y cerró el grupo C en la primera posición, que ya tenía garantizada, siendo además el segundo mejor primero de toda la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en una histórica participación.

En un partido disputado por la sexta y última fecha de la zona, el equipo argentino se impuso con tantos del volante Leonel Bucca, en el sexto minuto de descuento del primer tiempo, y el doblete del delantero Sebastián Villa, a los 46 y 50 de la segunda parte, mientras que para el local había igualado el delantero Martín Cauteruccio en 10 del complemento.

El triunfo mantiene al equipo que dirige Alfredo Berti en el primer puesto del grupo C, alcanzando los 16 puntos, mientras que la caída relegó a Bolívar al tercer lugar, por lo que jugará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Por su lado, Fluminense de Brasil derrotó a La Guaira de Venezuela, por lo que avanzó a octavos de final en el segundo lugar y dejó al equipo venezolano eliminado, en el cuarto lugar.

El primer acercamiento del partido fue del local, a los ocho minutos, cuando un pase largo habilitó al extremo Dorny Romero, que eludió al arquero Nicolás Bolcato, de mala salida, pero no llegó a definir ante el arco libre por la interposición del defensor Iván Villalba, que despejó el peligro.

La visita no tuvo llegadas hasta los 24 minutos, cuando el volante César Florentín se quedó con el despeje posterior a un centro y remató de volea, con la pierna zurda, con un disparo que se fue abriendo y terminó yéndose desviado.

Seis minutos después, luego de una trepada por izquierda del defensor Sheyko Studer, el extremo Matías Fernández intentó sorprender al arquero Carlos Lampe con un remate muy lejano, que obligó al guardameta boliviano a retroceder para poner detener la pelota cerca de la línea.

Independiente Rivadavia abrió el marcador a los seis minutos de descuento, con un contraataque directo en el que Fernández habilitó al volante Leonel Bucca, que avanzó hasta el área grande para cruzar un zurdazo que terminó en el 1-0.

La primera llegada del complemento fue del conjunto boliviano, en el primer minuto, con un remate lejano y muy potente, aunque centralizado, del mediocampista Robson Matheus, que Bolcato detuvo poniéndole el pecho al disparo.

A los cinco minutos, un centro rasante desde la derecha y al primer palo fue rematado con el taco por el experimentado delantero Martín Cauteruccio, con un tiro que Bolcato contuvo sobre su costado izquierdo.

Cinco minutos más tarde, un remate lejano del volante Robson Matheus se desvió en la espalda de Cauteruccio, por lo que cambió de dirección y dejó lejos al arquero del equipo mendocino, entrando suave por su palo derecho.

Cuando iban 32 minutos del complemento, el delantero Lucas Chávez avanzó por el sector izquierdo y sacó un remate alto, que Bolcato pudo despejar al córner sobre su poste derecho.

En el primer minuto de descuento de la segunda etapa, el atacante Sebastián Villa recibió sobre el costado izquierdo y avanzó lentamente, ante la pasividad defensiva del lateral José Sagredo, que en ningún momento achicó los espacios y permitió que el colombiano remate para el 2-1.

En el cuarto minuto de descuento, el propio Villa empujó, a centímetros de la línea de gol, una pelota suelta que había dejado Lampe tras un disparo del volante Diego Crego, para sentenciar el 3-1 final.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo C.

Fecha 6.

Bolívar (Bolivia) 1 - 3 Independiente Rivadavia.

Estadio: Ramón Aguilera Costas.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

VAR: Gabriel González (Ecuador).

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Ignacio Gariglio, Xavier Arreaga, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Carlos Melgar; Dorny Romero, Martín Cauteruccio, Patricio Rodríguez. DT: Alejandro Restrepo.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; José Florentín, Tomás Bottari, Leonel Bucca; Gonzalo Ríos, Fabrizio Sartori, Matías Fernández. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 51m. Leonel Bucca (IR).

Goles en el segundo tiempo: 10m. Martín Cauteruccio (B); 46m. y 49m. Sebastián Villa (IR).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Sebastián Villa por César Florentín (IR), 22m. Leonardo Costa por Sheyko Studer (IR) y Rodrigo Atencio por Matías Fernández (IR); 27m. Alessandro Riep por Leonel Bucca (IR) y Diego Crego por Fabrizio Sartori (IR); 31m. Luis Paz por Jesús Sagredo (B) y Lucas Chávez por Carlos Melgar (B); 36m. Santiago Echeverría por Ignacio Gariglio (B) y John García por Patricio Rodríguez (B), 39m. Erwin Saavedra por Robson Matheus (B).