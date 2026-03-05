Boca llegó a un acuerdo con una figura del fútbol argentino: qué falta para que sea refuerzo

Boca Juniors llega con ímpetu renovado al Torneo Apertura luego de una contundente victoria por 3-0 ante Lanús, reciente campeón de la Recopa Sudamericana. Este triunfo no solo reafirma el poderío del conjunto dirigido por Claudio Úbeda, sino que también refuerza su intención de marcar territorio en el fútbol argentino y proyectarse como un equipo competitivo a nivel internacional. En este contexto, la dirigencia xeneize acelera gestiones para incorporar a Alan Lescano, volante ofensivo de 24 años que actualmente milita en Argentinos Juniors.

Las negociaciones por Lescano

La Comisión Directiva de Boca, liderada por Juan Román Riquelme, habría alcanzado un acuerdo de palabra con Lescano. Sin embargo, la operación aún enfrenta un escollo importante: lograr la salida del jugador desde La Paternal, donde actualmente se encuentra bajo contrato. La llegada de Lescano se proyecta como un refuerzo clave, ya que su perfil creativo encajaría en el esquema del "Xeneize" y ampliaría las opciones de ataque que busca consolidar Úbeda.

Espacio en el plantel: la salida de Blondel

Para concretar la incorporación, Boca cuenta con un escenario favorable: la posible partida de Lucas Blondel rumbo a Huracán. La salida de Blondel permitiría liberar un cupo en el plantel azul y oro y abrir la puerta para que el mediocampista creativo, referente en el esquema de Nicolás Diez, se sume al equipo. En Brandsen 805 confían en que este movimiento agilice la negociación y facilite la llegada de Lescano.

Otros nombres en danza

Si bien durante las últimas semanas se mencionaron los nombres de Hernán López Muñóz y Sebastián Villa como posibles incorporaciones, desde La Ribera han decidido acelerar exclusivamente por Lescano. La idea es que, de cerrarse la negociación con la dirigencia de Argentinos Juniors, Boca sumaría a un futbolista con gran calidad técnica y visión ofensiva, fortaleciendo la zona creativa del mediocampo.

Contexto de Argentinos Juniors

El interés de Boca coincide con un momento delicado para AAJJ, que quedó fuera de la Copa Libertadores tras caer en penales frente a Barcelona de Ecuador en la segunda fase previa y también perdió la Copa Argentina por la misma vía ante Midland. Esta situación podría motivar al jugador a buscar competitividad internacional, presionando indirectamente para que se concrete la venta.

Postura de la dirigencia de La Paternal

A pesar del interés del Xeneize, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, se mantiene firme. "Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano", expresó recientemente. La explicación de Malaspina se basa en que el club posee solo el 50% de los derechos económicos del jugador, mientras que la otra mitad pertenece a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El mandatario agregó: "El Pipa es un jugador importante y tiene contrato hasta 2029. Para Argentinos es muy difícil venderlo en la situación que estamos hoy: cualquier ecuación económica que hagamos no nos sirve; con el dinero que nos quedaría sería difícil reemplazarlo". Estas declaraciones dejan en claro que Boca deberá ofrecer una propuesta altamente seductora para convencer a la dirigencia de desprenderse de una de sus figuras.

Carrera contra el tiempo

El mercado de pases cierra el 10 de marzo, lo que obliga a Boca a trabajar a contrarreloj si desea incorporar a Lescano antes de esa fecha límite. La urgencia y la planificación estratégica serán determinantes para concretar un fichaje que, de materializarse, podría marcar un antes y un después en el rendimiento ofensivo del equipo y consolidar al club como protagonista en lo que resta del torneo.