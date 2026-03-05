River se distanció de la AFA y no participará en las reuniones del Comité Ejecutivo

El Club Atlético River Plate difundió un comunicado oficial con el objetivo de aclarar su vínculo institucional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de informaciones que circularon en las últimas horas. En el texto, la entidad buscó dirigirse de manera directa a socios, socias, hinchas y a toda la comunidad del deporte, estableciendo con precisión su posición respecto del funcionamiento actual de los órganos de conducción del fútbol argentino.

En su mensaje, el club dejó asentado que mantiene una visión histórica y consistente sobre el rumbo que debe tomar el fútbol nacional, una postura que —según recordó la institución— viene sosteniendo desde hace más de una década. La declaración no solo reafirma principios institucionales, sino que también detalla cuáles son los ejes que River considera centrales para el desarrollo del deporte en el país.

Una mirada sostenida desde 2013 sobre el modelo del fútbol argentino

Uno de los puntos centrales del comunicado se refiere a la estructura competitiva y económica del fútbol argentino. El club recordó que desde el año 2013 impulsa una mirada clara sobre el modelo de competencia que debería consolidarse.

En ese sentido, River Plate ha promovido de manera permanente la necesidad de organizar una competencia profesional con un formato específico, acompañada por un esquema de recursos que permita fortalecer a todas las instituciones.

Entre los aspectos que la entidad considera fundamentales se destacan:

Un torneo de 20 equipos, como estructura competitiva estable.

Una generación de recursos económicos sostenibles para el sistema.

El crecimiento del conjunto de los clubes que integran el fútbol argentino.

La institución remarcó que estas iniciativas forman parte de una visión estratégica que busca ordenar y fortalecer la competencia profesional, garantizando condiciones que permitan el desarrollo equilibrado del sistema deportivo.

Defensa del modelo institucional de los clubes

Otro eje destacado del comunicado es la ratificación del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, un esquema que históricamente ha caracterizado al fútbol argentino y a muchas de sus instituciones.

River Plate reafirmó su defensa histórica de este modelo, señalándolo como una base institucional que considera fundamental para el funcionamiento de los clubes. Al mismo tiempo, la entidad expresó un reconocimiento específico hacia la Asociación del Fútbol Argentino por su rol en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

Este punto refleja que, más allá de las diferencias señaladas respecto al funcionamiento de determinados órganos, el club reconoce aspectos de la gestión del organismo rector que considera relevantes para el sostenimiento de la actividad.

El valor de las instituciones y los órganos colegiados

El comunicado también subraya la importancia que River Plate otorga al funcionamiento institucional y a los mecanismos formales de toma de decisiones. En el texto, el club afirma creer profundamente en el funcionamiento armónico de las instituciones y en el papel que cumplen los órganos colegiados dentro de ese esquema.

Para la entidad, estos espacios deben ser el ámbito natural donde se debatan y resuelvan las cuestiones vinculadas con el futuro del fútbol argentino. Sin embargo, la institución sostiene que para que esos ámbitos cumplan su función es indispensable que se respeten procedimientos claros y previsibles.

Según expresó el club, las discusiones sobre el futuro del fútbol deben realizarse bajo determinadas condiciones institucionales:

Incorporación previa de los temas en el orden del día.

Comunicación con la debida antelación a los miembros participantes.

Debate formal seguido de votación por parte de los integrantes correspondientes.

River considera que estos procedimientos son esenciales para garantizar transparencia, previsibilidad y legitimidad en la toma de decisiones.

Críticas al funcionamiento actual del Comité Ejecutivo

A pesar de reafirmar su confianza en el funcionamiento institucional, River Plate manifestó preocupación por la dinámica actual del Comité Ejecutivo de la AFA. Según el comunicado, el club entiende que en el funcionamiento de ese órgano no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar procesos claros y previsibles.

La institución explicó que en diversas oportunidades la dinámica observada en ese ámbito no reflejó los mecanismos formales que considera indispensables. De acuerdo con el texto, esas prácticas derivaron en procesos de decisión menos claros que aquellos a los que River está acostumbrado dentro de su propia estructura institucional.

En particular, el club comparó esta situación con el funcionamiento de su Comisión Directiva, donde —según sostiene— los debates y resoluciones se desarrollan bajo procedimientos definidos y previsibles.

La decisión de no participar en el Comité Ejecutivo

Como consecuencia de estas observaciones, River Plate anunció una medida concreta: no participará de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino mientras no se modifiquen los mecanismos que considera problemáticos.

La decisión fue presentada como una medida transitoria, vinculada directamente a la necesidad de que se corrijan los procedimientos señalados. Según expresó la institución, la participación en ese ámbito quedará supeditada a que se garanticen procesos de deliberación claros y previsibles.

De esta manera, el comunicado busca dejar establecida una postura institucional que combina reafirmación de principios históricos, reconocimiento a determinados aspectos de la gestión de la AFA y cuestionamientos puntuales al funcionamiento del Comité Ejecutivo.

El pronunciamiento del club de Núñez, dirigido tanto a su comunidad interna como al conjunto del deporte argentino, marca así una posición definida respecto de cómo deben desarrollarse los debates y decisiones que afectan al futuro del fútbol nacional.