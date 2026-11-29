Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 llegarán a su cierre este domingo con un enfrentamiento que tendrá como protagonistas a Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata. El encuentro se disputará desde las 20.30, en horario argentino, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como la Bombonera, y contará con el arbitraje de Darío Herrera.

El partido pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con antecedentes positivos y objetivos importantes dentro de la competencia. Boca atraviesa una de las mejores etapas de su temporada, con una sucesión de resultados favorables y varios objetivos deportivos cumplidos, mientras que Gimnasia encontró regularidad en sus últimas presentaciones y buscará aprovechar ese presente para avanzar a las semifinales.

La instancia representa una oportunidad decisiva para ambos. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará ratificar su condición de favorito y continuar su camino hacia una nueva consagración, mientras que el equipo conducido por Ariel Pereyra llegará con la ilusión de eliminar a uno de los principales candidatos y conseguir una clasificación de relevancia.

El encuentro tendrá además una particularidad reglamentaria: si los 90 minutos terminan igualados, se disputará un tiempo suplementario de media hora. En caso de que la igualdad persista, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.

Cómo llega Boca: una temporada marcada por los resultados y los objetivos cumplidos

El presente de Boca es uno de los principales argumentos que explican por qué aparece como el máximo favorito a quedarse con el campeonato en curso. El Xeneize consiguió la Tabla Anual, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 y también alcanzó la final de la Copa Argentina, instancia en la que deberá enfrentarse con Platense el próximo miércoles en Santiago del Estero.

A esos logros se suma su desempeño en el Torneo Clausura, donde continúa en carrera por el título. En los octavos de final superó a Independiente Rivadavia de Mendoza por 2 a 0 en la Bombonera, resultado que le permitió instalarse entre los ocho mejores equipos de la competencia.

Previamente, Boca había terminado segundo en el Grupo A, con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis empates y una derrota. Esa campaña le permitió sostenerse entre los protagonistas del certamen y llegar a los cruces eliminatorios con un rendimiento consistente.

Las estadísticas recientes también reflejan el momento del equipo: acumula ocho victorias consecutivas y ganó 11 de sus últimos 13 encuentros, considerando todas las competiciones.

Desde aquella contundente derrota por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra, Boca solamente volvió a ceder puntos en una oportunidad, durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Sin embargo, posteriormente logró revertir aquella serie y continuó con su racha positiva.

Este recorrido explica las expectativas que rodean al equipo de cara al compromiso frente a Gimnasia. Boca llega con confianza, resultados favorables y la posibilidad de continuar alimentando una temporada en la que ya consiguió importantes conquistas.

Arruabarrena prepara el equipo con una modificación importante

Para el partido de este domingo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena deberá afrontar una baja significativa en la mitad de la cancha: la ausencia de Milton Delgado.

Su reemplazante será Tomás Belmonte, considerado la principal alternativa de recambio en ese sector del campo, donde el funcionamiento del equipo tiene como una de sus referencias a Leandro Paredes. La modificación representa uno de los movimientos centrales en la preparación del encuentro, especialmente por la importancia que tiene el mediocampo en la estructura del conjunto xeneize.

En ofensiva también se perfila una decisión del entrenador. Sebastián Villa volvería a imponerse en la disputa por un lugar entre los titulares frente a Leonel Flores, por lo que integraría nuevamente el tridente ofensivo junto a los otros atacantes previstos en la formación.

La intención será mantener la estructura que le permitió al equipo conseguir resultados importantes en las últimas semanas y sostener su protagonismo en las distintas competiciones.

Gimnasia llega con una racha positiva y la ilusión de dar el golpe

Del otro lado estará Gimnasia de La Plata, que también atraviesa un buen momento futbolístico, aunque con objetivos y antecedentes diferentes a los de su rival.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra llega a la Bombonera con una racha de cinco victorias consecutivas y un invicto de 11 encuentros. Durante esa serie consiguió siete triunfos y cuatro empates, números que reflejan la regularidad alcanzada en el tramo reciente de la temporada. En los octavos de final, el Lobo consiguió una victoria importante frente a Newell's por 4 a 2, jugando en el Bosque. Ese resultado le permitió avanzar de instancia y fortalecer las expectativas de cara al compromiso frente a Boca.

En la primera etapa del campeonato, Gimnasia terminó tercero en la Zona B, detrás de Rosario Central y Argentinos Juniors. Sumó 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro igualdades y tres derrotas.

Aunque el presente de Boca aparece respaldado por una mayor cantidad de logros durante la temporada, Gimnasia cuenta con argumentos propios para afrontar el desafío. La continuidad de sus buenos resultados y la ausencia de derrotas en sus últimos 11 compromisos alimentan la ilusión de conseguir una clasificación que tendría un significado especial.

El equipo platense buscará trasladar ese rendimiento a la Bombonera, donde tendrá enfrente a un adversario que llega con una extensa serie de triunfos y que pretende seguir avanzando en el Clausura.

Las posibles formaciones para el partido

De acuerdo con las formaciones previstas, ambos entrenadores tienen definidos los nombres que podrían comenzar el encuentro correspondiente a los cuartos de final.

Boca Juniors:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Gimnasia de La Plata:

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Director técnico: Ariel Pereyra.

Las alineaciones muestran dos propuestas con nombres definidos para afrontar un partido eliminatorio en el que no habrá margen para errores. Boca buscará imponer su condición de local y la fortaleza que mostró durante su reciente recorrido, mientras que Gimnasia intentará sostener el rendimiento que le permitió llegar a esta instancia.

Horarios, árbitro y transmisión del encuentro

El partido entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata cerrará los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y tendrá todos sus detalles organizativos definidos.

Competencia: Torneo Clausura 2026.

Instancia: Cuartos de final.

Fecha: Domingo 29 de noviembre.

Horario: 20.30 de Argentina.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Darío Herrera.

Transmisión televisiva: TNT Sports.

El encuentro podrá verse en vivo y de manera exclusiva por TNT Sports. La señal también podrá sintonizarse a través de las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play.

Además, en el sitio Cancha Llena se podrá seguir el minuto a minuto, con información y estadísticas actualizadas al instante para conocer el desarrollo del partido.

El ganador enfrentará a Rosario Central o Barracas Central

La clasificación a las semifinales será el objetivo inmediato de los dos equipos, pero el resultado también permitirá conocer al último integrante de una de las llaves de la siguiente instancia.

El vencedor del cruce entre Boca y Gimnasia enfrentará en semifinales al ganador del encuentro entre Rosario Central y Barracas Central, que jugarán previamente este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito.

De esta manera, la jornada tendrá dos compromisos determinantes para completar el cuadro de los cuatro mejores equipos del campeonato.

Boca llega con una temporada cargada de conquistas, una racha de ocho victorias consecutivas y la condición de principal candidato al título. Gimnasia, por su parte, intentará aprovechar su invicto de 11 partidos y la confianza que le dieron sus últimos cinco triunfos para conseguir una clasificación de alto impacto.

La Bombonera será el escenario de un enfrentamiento que definirá mucho más que un lugar entre los cuatro mejores: para el Xeneize significará la posibilidad de seguir alimentando una temporada de grandes objetivos, mientras que para el Lobo representará la oportunidad de dar uno de los golpes de los cuartos de final.