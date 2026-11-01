Boca y River se enfrentan en un Superclásico que puede marcar el rumbo de sus temporadas

Boca y River volverán a encontrarse este domingo en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, un partido que trasciende la disputa de los tres puntos y que podría tener una incidencia importante en el cierre de la temporada 2026 para ambos equipos.

El encuentro corresponde a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura y se disputará desde las 15 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, donde Boca ejercerá la localía ante su histórico rival. El partido tendrá una cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y podrá seguirse por las señales de ESPN Premium y TNT Sports. La organización arbitral también quedó definida: Nicolás Ramírez será el árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

La importancia del enfrentamiento está vinculada con los distintos escenarios deportivos que atraviesan los dos clubes. Boca llega con posibilidades concretas de seguir compitiendo por los principales objetivos de la temporada, tanto en el campeonato local como en las copas. River, por su parte, afronta el compromiso con la necesidad de sostener la recuperación que mostró en las últimas jornadas y cerrar de una mejor manera un año que estuvo marcado por eliminaciones tempranas y dificultades en la tabla anual.

En ese contexto, el clásico representa una instancia relevante para dos equipos que llegan con realidades diferentes, pero con la misma expectativa de imponerse en uno de los encuentros más importantes del calendario futbolístico nacional.

Boca: pelea en todos los frentes

El conjunto dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena atraviesa un momento favorable y mantiene abiertas sus posibilidades en las distintas competencias que disputa. El objetivo de Boca no se limita al Torneo Clausura, ya que también se encuentra en instancias decisivas de los certámenes nacionales e internacionales.

En el campeonato local, el Xeneize ocupa el tercer puesto de la Zona A, con 27 puntos, una posición que lo mantiene dentro de la disputa en la etapa decisiva del torneo.

Además, su situación en la tabla anual lo ubica de lleno en la pelea por la primera posición, que otorga el título de Campeón de Liga. Esa posibilidad constituye otro de los objetivos que el equipo buscará sostener en el tramo final de la temporada. A las aspiraciones en el ámbito local se agregan dos competencias de eliminación directa. Boca se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y también alcanzó las semifinales de la Copa Argentina.

La combinación de estos escenarios explica por qué el equipo llega al Superclásico con la expectativa de mantener su protagonismo en todos los frentes. La posibilidad de conquistar una histórica cuádruple corona aparece como una meta que atraviesa el presente deportivo del plantel.

El enfrentamiento ante River se presenta, por lo tanto, como una oportunidad para sostener el impulso competitivo y continuar en carrera por los objetivos que todavía tiene por delante. En un calendario en el que cada resultado puede incidir en las posiciones y en el desarrollo de las distintas competiciones, el clásico adquiere un valor particular para el equipo de Arruabarrena.

River busca cerrar un año complicado

La situación de River es diferente. El equipo conducido por Leonardo Ponzio llega al partido con la intención de terminar de la mejor manera posible un 2026 que, según el panorama deportivo presentado, fue una pesadilla desde su comienzo.

Durante la temporada, el Millonario sufrió eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, dos resultados que condicionaron su recorrido en las competiciones de eliminación directa. A esas dificultades se sumó su situación en la tabla anual. River ya no cuenta con posibilidades de disputar la primera posición, por lo que ese objetivo quedó fuera de su alcance para el cierre del campeonato.

Sin embargo, el equipo consiguió mostrar cierta regularidad durante las últimas fechas. Esa evolución le permitió alcanzar los 23 puntos y quedar con un pie y medio en los playoffs, una instancia que representa una posibilidad para continuar compitiendo en el Torneo Clausura.

La búsqueda de esa continuidad será uno de los aspectos centrales del partido. River intentará sostener el rendimiento que mostró recientemente y trasladarlo a un encuentro de características especiales, en el que se enfrentará a un Boca que llega con varios objetivos deportivos todavía en disputa.

El Superclásico aparece así como una oportunidad para que el conjunto de Ponzio afiance su recuperación en el tramo final de la temporada. Aunque ya no pueda pelear por el primer puesto de la tabla anual y haya quedado eliminado de las copas mencionadas, mantiene la posibilidad de avanzar en el campeonato local a través de los playoffs.

Los datos del partido en La Bombonera

El encuentro se disputará este domingo, desde las 15, en el estadio de Boca. Corresponde al cruce interzonal de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

Los principales detalles organizativos son los siguientes:

Competencia: Torneo Clausura.

Instancia: Interzonal, fecha 15.

Partido: Boca-River.

Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera.

Horario: 15.

Árbitro principal: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Transmisión televisiva: ESPN Premium y TNT Sports.

Cobertura en vivo: Agencia Noticias Argentinas.

La designación de Ramírez como árbitro principal y de Trucco para el VAR completa los aspectos arbitrales previstos para el encuentro, que tendrá como escenario el estadio Alberto J. Armando.

Las posibles formaciones de Boca y River

Los entrenadores ya tienen planteadas las posibles alineaciones para el clásico, aunque en el equipo local aparece una alternativa en el sector ofensivo, donde Alan Velasco o Sebastián Villa podrían ocupar un lugar en el once inicial.

Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, formaría con:

Arquero: Álvaro Montero.

Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

Delanteros: Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Director técnico: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Por su parte, River, bajo la conducción de Leonardo Ponzio, presentaría la siguiente formación:

Arquero: Santiago Beltrán.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Lucas Silva, Tobías Andrada y Tomás Galván.

Volante ofensivo: Thiago Almada.

Delanteros: Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Director técnico: Leonardo Ponzio.

Las dos alineaciones muestran las alternativas previstas por cada cuerpo técnico para afrontar el encuentro. En Boca, la principal duda señalada está en la posibilidad de que Alan Velasco o Sebastián Villa ocupen uno de los lugares del ataque. En River, la formación presentada incluye a Santiago Beltrán en el arco, una línea defensiva integrada por Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Acuña, y un frente ofensivo compuesto por Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.