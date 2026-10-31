Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el ascenso a primera división

La Primera Nacional vivió un sábado a pura definición. Godoy Cruz consiguió un triunfo agónico que le permitió quedarse con el primer puesto del Grupo A y dejó a Ferro en el reducido. Por su parte, Tristán Suárez empató y se aseguró el primer lugar de la Zona B. De esta manera, ambos equipos definirán el primer ascenso a la Liga Profesional.

El Tomba venció 2-1 a Almirante Brown en un partido que tuvo un final dramático. El conjunto mendocino comenzó en ventaja con un gol de Martín Pino, pero a los 47 minutos del segundo tiempo Pedro Vértulas marcó el empate, un resultado que hacía festejar a los hinchas de Ferro, que seguían atentos lo que sucedía en Mendoza.

Sin embargo, un minuto después, Diego Viera convirtió el tanto del triunfo para Godoy Cruz y cambió el desenlace de la definición. Como Ferro empató ante Acassuso, el equipo de Caballito no pudo quedarse con el primer puesto y deberá disputar el reducido por el segundo ascenso.

Por el Grupo B, el Lechero igualó sin goles ante Deportivo Maipú y se aseguró el primer lugar de la zona. Así, jugará la final.

La final se disputará a partido único, el sábado 14 de noviembre horario a confirmar. Será en estadio neutral. Si tras los 90 minutos reglamentarios el encuentro termina empatado, habrá un alargue de media hora. De persistir la igualdad, todo se definirá por penales.

El calendario de la final y el reducido de la Primera Nacional

14 de noviembre - Final por el primer ascenso: Godoy Cruz vs. Tristán Suárez.

14 de noviembre - Reducido, octavos de final A PARTIDO ÚNICO

21 de noviembre - Reducido, cuartos de final IDA

28 de noviembre - Reducido, cuartos de final VUELTA

2 de diciembre - Reducido, semifinales IDA

5 de diciembre - Reducido, semifinales VUELTA

12 de diciembre - Reducido, final IDA

19 de diciembre - Reducido, final VUELTA

Los cruces de la primera fase del Reducido

Será un partido único en la cancha del mejor ubicado y el que haya quedado más arriba tendrá ventaja deportiva en caso de empate. En el enfrentamiento entre los dos quintos, tendrá esas condiciones quien más puntos haya sacado comparado a su rival.