Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético Madrid goleó al Tottenham

El Atlético Madrid español derrotó por 5-2 al Tottenham inglés en un partido marcado por los errores defensivos que disputaron hoy, en el estadio Wanda Metropolitano, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El local se impuso por los goles del mediocampista Marcos Llorente, a los cinco minutos, los delanteros Antoine Griezmann, a los 13, y Julián Álvarez, en 15 del primero y 9 del segundo tiempo y el defensor Robin Le Normand, en 21 minutos de la primera parte. El representante de Inglaterra descontó con tantos del defensor Pedro Porro, a los 25 minutos, y el atacante Dominic Solanke, en 30 del complemento.

Con el triunfo, el equipo que dirige el DT Diego "Cholo" Simeone llega con una ventaja considerable para la vuelta, a disputarse el 18 de marzo a las 17:00 (horario argentino) en el Tottenham Hotspur Stadium, ante un rival que cuidó algunos jugadores titulares porque su prioridad es la permanencia: está a un punto de la zona roja en la Premier League.

El primer gol de un partido terrible para el joven arquero Antonin Kinsky llegó a los cinco minutos, cuando el guardameta se resbaló en una salida desde el fondo y le entregó la pelota al delantero Ademola Lookman, que habilitó el pase atrás de Julián Álvarez para la definición al gol de Llorente.

A los 13 minutos un nuevo resbalón, esta vez del defensor Micky Van de Ven, dejó mano a mano a Griezmann, que encaró al arquero rival, se deshizo del cierre de un marcador con un amague y convirtió rematando al primer palo.

Solo un minuto después, Kinsky recibió un pase atrás y conectó mal la pelota en su intento de salir jugando, sirviéndole el gol en bandeja a Julián Álvarez, dentro del área y ante el arco libre. El arquero fue reemplazado a los 17 minutos del partido.

El conjunto madrileño marcó el cuarto a los 21 minutos, cuando Robin Le Normand pudo aprovechar un rebote del arquero Guglielmo Vicario después de un cabezazo y empujó la pelota contra la red.

La visita descontó a los 25 minutos, mediante una buena jugada individual del delantero Richarlison, cuyo centro atrás asistió el derechazo cruzado de Porro.

El Tottenham pudo haber recortado distancias 10 minutos después, con un cabezazo del defensor Cristian "Cuti" Romero que dio en el poste izquierdo del guardameta Jan Oblak.

A los nueve minutos del segundo tiempo, en un contraataque después de una gran atajada de Oblak, Griezmann habilitó de taco la corrida de Julián Álvarez, que avanzó desde atrás de la mitad de la cancha hasta el área grande y cruzar un remate bajo para el 5-1.

En 30 minutos el que se confundió en la salida fue el arquero del equipo albirrojo, que le entregó la pelota al rival y permitió el mano a mano de Solanke, que remató fuerte y alto por el primer palo y descontó nuevamente.