Acreditaciones abiertas: Catamarca recibe al Argentino de Ruta Juvenil 2026

El calendario deportivo nacional marca una cita ineludible en el norte argentino. Los Campeonatos Argentinos de Ruta para Menores y Juniors, que tendrán lugar en la provincia de Catamarca, representan no solo el futuro del ciclismo nacional, sino también un desafío logístico y comunicacional de gran envergadura. En este contexto, se ha dado inicio formal al proceso de acreditación de prensa, un paso crítico para garantizar la cobertura profesional de un evento que congrega a las promesas más brillantes de la disciplina.

Un Proceso Unificado y Digitalizado

Para esta edición 2026, la organización ha dispuesto una metodología de trabajo simplificada pero rigurosa. A diferencia de años anteriores, se ha establecido una sola acreditación para ambas competiciones (Menores y Juniors), lo que busca agilizar el flujo de trabajo de los cronistas y fotógrafos presentes.

El registro se realiza exclusivamente a través de un formulario digital, disponible en el siguiente enlace:

Formulario de Acreditación Catamarca 2026.

Es imperativo que los interesados realicen este trámite antes de la fecha límite, estipulada para el 11 de marzo, apenas 24 horas antes del inicio oficial de las pruebas, que se desarrollarán del 12 al 15 de marzo.

Precisión en la Carga de Datos

Desde la organización se ha hecho un llamado enfático a la responsabilidad profesional al momento de completar la solicitud. La precisión técnica es fundamental para evitar cuellos de botella administrativos que afecten al resto de los trabajadores de prensa. Se solicita prestar mucha atención al rellenar el formulario, asegurándose de escribir los datos en la línea en blanco debajo de cada ítem. Un formulario mal completado no solo demora el proceso individual, sino que, según advierten las autoridades, se estaría "impidiendo a los colegas cumplir con su acreditación".

Requisitos de Seguridad y Normativa de Seguro

Uno de los pilares de esta acreditación es la seguridad social y la cobertura de riesgos para quienes desempeñan sus tareas en el terreno. Por ello, se han establecido criterios claros respecto a la documentación obligatoria:

Seguros Obligatorios: Todos los acreditados deberán poseer ART o un Seguro de Riesgo de Trabajo para recibir su credencial física.

Todos los acreditados deberán poseer para recibir su credencial física. Excepciones por Licencia: Aquellos profesionales que cuenten con la licencia de Periodista o Fotógrafo emitida por FACPyR (Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta) estarán eximidos de presentar el seguro adicional.

Aquellos profesionales que cuenten con la licencia de Periodista o Fotógrafo emitida por (Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta) estarán eximidos de presentar el seguro adicional. Validación Final: Es fundamental recordar que completar el formulario de solicitud no implica el otorgamiento automático de la credencial; cada caso será evaluado individualmente por el comité organizador.

Comunicación y Metodología de Trabajo

A medida que se acerque la fecha de largada, los trabajadores de prensa que hayan cumplido con los pasos previos recibirán actualizaciones sobre la metodología de trabajo específica que se implementará durante el certamen. Esto incluirá zonas permitidas, puntos de hidratación para prensa y cronogramas de entrega de resultados oficiales.

Para cualquier duda o consulta técnica sobre el proceso, la organización ha habilitado una línea de contacto directa vía WhatsApp al número +54 9 223 5574077, donde se podrán evacuar inquietudes antes del cierre del padrón de acreditados.

Con estas medidas, Catamarca 2026 se perfila como un evento de alta calidad organizativa, priorizando la seguridad y el orden para que la única protagonista sea la competencia sobre el asfalto.