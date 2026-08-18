Boca va por el pase a cuartos ante Recoleta FC: hora, formaciones y todos los detalles

Boca visitará este martes a Recoleta FC, desde las 19.00, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize llega al encuentro con una ventaja de 3 a 1, conseguida en el partido de ida, y buscará completar la clasificación a los cuartos de final.

El ganador de esta serie se enfrentará en la siguiente instancia al vencedor del cruce entre San Pablo y Bolívar.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afrontará el compromiso con una baja importante: Leandro Paredes no viajará a Paraguay debido a una inflamación en el isquiotibial izquierdo. La ausencia del mediocampista obliga al entrenador a definir un cambio de esquema o un reemplazo dentro de la estructura titular.

El partido tendrá además un marco particular en las tribunas. El Defensores del Chaco estará colmado de hinchas de Boca, con una presencia estimada de 20.000 simpatizantes del Xeneize frente a unos 2.000 de Recoleta.

Las lesiones que complicaron el panorama

Boca llega a este partido después de empatar 1 a 1 ante Platense, por la quinta fecha del Clausura. En ese encuentro, Arruabarrena decidió no realizar una rotación, una decisión que terminó teniendo consecuencias físicas para el plantel.

Además de Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino terminaron con diferentes lesiones musculares y tampoco viajarán a Paraguay para afrontar la vuelta ante Recoleta FC. Por ese motivo, las modificaciones en las demás posiciones serán nominales. Dylan Gorosito ingresará en lugar de Lozano, mientras que Ayrton Costa ocupará el lugar de Pellegrino.

La principal incógnita, sin embargo, está en cómo resolverá Arruabarrena la ausencia de Paredes. El entrenador tiene dos alternativas principales para reorganizar el equipo.

Una posibilidad es utilizar un 4-2-3-1, con el ingreso de Miguel Merentiel en lugar del capitán, tal como ocurrió durante el encuentro disputado en Vicente López. La otra opción consiste en mantener el 4-3-3, incorporando a un mediocampista, entre las alternativas de Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech.

La ventaja de la ida y una serie que parecía definida

Boca consiguió el triunfo por 3 a 1 en el partido de ida, disputado el martes pasado en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El desarrollo del encuentro tuvo un comienzo adverso para el Xeneize, que empezó perdiendo, pero luego logró dar vuelta el marcador. La situación se abrió todavía más después de las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera, jugadores de Recoleta que no podrán estar presentes en la revancha.

Además de convertir tres goles, el equipo dirigido por Arruabarrena generó un gran número de ocasiones que no consiguió concretar. Por esa razón, el resultado final de 3-1 pareció corto en relación con las oportunidades que tuvo Boca durante el encuentro.

Con esa ventaja, el Xeneize llega a Asunción con la posibilidad de cerrar la serie y avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, las lesiones y la necesidad de definir el esquema convierten el partido de vuelta en un nuevo desafío para el conjunto argentino.

Enner Valencia, por primera vez entre los convocados

Una de las principales novedades en la delegación de Boca es la presencia de Enner Valencia. Después de varios días dedicados a su adaptación y a un proceso de reacondicionamiento físico y futbolístico, el delantero ecuatoriano integra por primera vez una lista de convocados de Rodolfo Arruabarrena.

Valencia estará a disposición para la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta. El delantero tiene 36 años y utilizará la camiseta número 30.

En Paraguay existen grandes posibilidades de que el ecuatoriano pueda sumar sus primeros minutos con Boca, luego del período de adaptación y preparación realizado durante los últimos días.

Su presencia constituye otra de las novedades del equipo para un partido en el que Arruabarrena deberá administrar las variantes disponibles después de las lesiones sufridas ante Platense.

Recoleta busca otra hazaña continental

Del otro lado estará Recoleta FC, que llega al partido después de perder 2 a 1 como local ante 2 de Mayo, por la quinta fecha del Clausura paraguayo. Para ese compromiso, el entrenador Jorge González colocó un equipo alternativo, con la mirada puesta en la revancha frente a Boca. El conjunto paraguayo deberá afrontar además el encuentro internacional sin Báez y Mosquera, quienes fueron expulsados en el partido de ida.

Recoleta atraviesa así un momento particular en su primera participación en la Copa Sudamericana. El equipo paraguayo consiguió finalizar primero en un grupo que compartió con Santos y San Lorenzo, dos campeones de América, y ahora buscará avanzar ante uno de los grandes equipos del continente.

La diferencia obtenida por Boca en el primer partido representa un obstáculo considerable para el conjunto paraguayo, pero Recoleta intentará continuar escribiendo una historia destacada en su primera participación en la competencia.

Las posibles formaciones

Rodolfo Arruabarrena todavía debe definir el esquema definitivo y, especialmente, quién ocupará el lugar de Paredes. Las posibles formaciones son las siguientes:

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta FC: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

La principal definición en Boca estará vinculada al mediocampo y al esquema que utilizará el entrenador después de la baja de Paredes. En las otras posiciones, el equipo mantendrá una estructura similar, con Gorosito por Lozano y Costa por Pellegrino.

Hora, TV, árbitro y estadio

El encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana tendrá los siguientes datos: