Gimnasia festejó en Mendoza y le dio otro duro golpe al Talleres de Sampaoli

Talleres de Córdoba no levanta cabeza tras sufrir una nueva derrota por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza, correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un partido llevado a cabo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Los goles para los comandados por el entrenador los anotaron Agustín Modica por duplicado, a los 9 y 20 minutos, ambos en el primer tiempo, y Luciano Cingolani, a los 6' del complemento.

En tanto, para la visita marcó el defensor Santiago Fernández a los 40 minutos de la segunda mitad.

Con este resultado, los mendocinos alcanzaron la cuarta posición del Grupo A con 9 puntos, mismos que Independiente (3°), y ponen presión a los líderes Vélez e Instituto, mientras que, con Jorge Sampaoli a la cabeza, la "T" sumó su cuarta caída en cinco encuentros del campeonato local, cifra que la colocó en la última plaza con solamente 3 unidades.

Un tiempo fue suficiente para que el cuadro albinegro golpeara por duplicado a la visita de la mano de Módica y comenzara a encaminar lo que se preveía como una contundente goleada, sobre todo con el tanto de Cingolani, en el comienzo de la segunda mitad, para poner el 3-0.

No obstante, el ingreso de Santiago Fernández y su posterior aparición para descontar le dieron a Talleres algo de aire en el encuentro, ya que estuvo cerca de recortar la diferencia a un solo gol en los instantes finales de la partida.

Ahora, el conjunto cordobés recibirá a Rosario Central el lunes 24 de agosto desde las 21:15, mientras que Gimnasia de Mendoza se enfrentará a su homónimo de La Plata el próximo sábado a partir de las 16:00.