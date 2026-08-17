Vélez empató con Defensa y no pudo subirse a la cima del Zona A

Defensa y Justicia se recuperó en el segundo tiempo y logró rescatar un punto tras el empate 1-1 ante Vélez, en un partido disputado este lunes correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura.

Los goles del encuentro disputado en el estadio José Amalfitani los marcaron Manuel Lanzini para el "Fortín", a los 4 minutos de la primera etapa, y Leandro Fernández para el "Halcón", a los 34' del complemento.

Tras la derrota, el conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto no pudo alcanzar la cima de la Zona A, lugar que ocupa Instituto con 12 puntos, y quedó como escolta con 11 unidades, mientras que el elenco de Florencio Varela se ubicó cuarto con 8.

Los de Liniers saltaron al terreno de juego concentrados y consiguieron golpear primero, de manera temprana, con un derechazo de Lanzini luego de aprovechar una asistencia de Matías Pellegrini.

No obstante, el entrenador Julio Vaccari ajustó la táctica en la segunda mitad, Defensa y Justicia comenzó a dominar el duelo y logró la igualdad tras una gran jugada colectiva que culminó con un disparo de Leandro Fernández.

Ahora, el cuadro visitante viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano el próximo domingo desde las 17:00, mientras que Vélez visitará a River el mismo día, a partir de las 19:15. Ambos partidos se darán en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura.

Ahora, el cuadro visitante viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano el próximo domingo desde las 17:00, mientras que Vélez visitará a River el mismo día, a partir de las 19:15. Ambos partidos se darán en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura.