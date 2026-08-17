Incertidumbre en el futuro de Dibu Martínez: Juventus se baja y Aston Villa busca reemplazo

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, se encuentra con un panorama complicado de cara a su futuro y podría protagonizar un escandaloso mercado de pases repitiendo la misma situación que a mediados de 2025.

Desde Europa aseguran que la Juventus se bajó de las negociaciones por el argentino tras ponerse firme en no pagar lo pretendido por el Aston Villa; además estaría cerca de cerrar al arquero del Tottenham, Guglielmo Vicario, mediante un préstamo con opción de compra.

El club de Turín hizo el último ofrecimiento: mantener una propuesta cercana a los 7 millones de euros, aunque con la posibilidad de sumar otros 3 millones en bonos por objetivos; pero desde los "Villanos" no estarían de acuerdo al querer los 10 millones en un solo pago.

Por otra parte, este lunes llegó a Birmingham el arquero japonés Zion Suzuki para hacerse la revisión médica y firmar a cambio de 35 millones de euros, convirtiéndose en el reemplazo natural ante la presunta salida de Emiliano. Llega desde el Parma tras caerse el traspaso al Paris Saint-Germain.

Martínez aún sigue de vacaciones, a pesar de que el Aston Villa ya haya comenzado la temporada con la derrota en la Supercopa Europea ante el PSG, ganador de la Champions League, por 2-1; copa a la cual llegó tras haberse consagrado en la Europa League, con el argentino bajo los tres palos como figura.

Por esta razón, el marplatense podría ser suplente del japonés en caso de quedarse en Birmingham, debido al malestar del técnico Unai Emery, de los dirigentes y de la hinchada por su deseo de marcharse del club, aunque sigue con posibilidades de emigrar a otro equipo.

A mediados de 2025, Martínez fue protagonista de un escandaloso mercado de pases tras haberse despedido de los hinchas del "Villanos" al clasificarse a la Champions League al final de la temporada, debido a que tenía todo casi cerrado con el Manchester United.

Pero días más tarde los "Diablos Rojos" cancelaron el fichaje por no ponerse de acuerdo en los términos económicos; finalmente terminó incorporando por 21 millones de euros al belga Senne Lammens.