Boca vuelve a cruzarse con Valenzuela, el árbitro de dos partidos polémicos

La designación de Jesús Valenzuela como árbitro de la revancha entre Vasco da Gama y Boca Juniors por las semifinales de la Copa Sudamericana generó preocupación entre los hinchas xeneizes. El venezolano estará a cargo del encuentro del próximo martes 20 de octubre en el estadio Maracaná, donde se definirá el pase a la final.

Aunque el historial de Valenzuela con Boca registra dos victorias, dos empates y una derrota, sus actuaciones en dos partidos anteriores quedaron marcadas por decisiones que despertaron fuertes reclamos del equipo argentino.

Las polémicas en el empate ante Cruzeiro

Uno de los antecedentes más recientes se produjo en el empate 1-1 frente a Cruzeiro, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de este año. En aquel encuentro, disputado en La Bombonera, el árbitro quedó en el centro de las críticas por tres jugadas controvertidas.

El conjunto brasileño llegó al empate a los 55 minutos con un gol de Fagner, luego de una acción en la que Kaiki tocó la pelota con la mano. El VAR revisó la jugada, pero Valenzuela convalidó el tanto al considerar que la infracción no había influido en el desarrollo de la acción.

Las protestas continuaron sobre el final del partido. Boca había conseguido el gol de la victoria por intermedio de Miguel Merentiel, pero el árbitro lo anuló por una presunta mano de Milton Delgado.

En la última jugada, los futbolistas del Xeneize reclamaron un penal por una mano de Lucas Romero dentro del área. Sin embargo, Valenzuela no fue a revisar la acción.

Después del encuentro, Leandro Paredes expresó su disconformidad con el arbitraje. "Las decisiones del árbitro fueron raras, es raro que para un lado sí y para el otro no. Para mí la última jugada es mano, es raro cómo deciden", manifestó.

Aquel empate condicionó la campaña de Boca en la Libertadores: el equipo quedó eliminado y pasó a disputar la Copa Sudamericana.

El penal que reclamó ante Fortaleza en 2024

El otro antecedente que recuerdan los hinchas ocurrió en la Copa Sudamericana 2024, durante el encuentro frente a Fortaleza por la fase de grupos.

El 16 de mayo de ese año, Edinson Cavani cayó dentro del área tras una acción con el defensor brasileño Benjamín Kuscevic. Boca reclamó penal, pero Valenzuela dejó seguir el juego.

El partido terminó 1-1, un resultado que le impidió al conjunto argentino finalizar primero en su grupo y lo obligó a disputar los playoffs frente a Independiente del Valle, de Ecuador.

Aquella serie también quedó marcada por inconvenientes administrativos que impidieron la habilitación de los refuerzos de Boca para los encuentros. Pese a esa dificultad, el equipo argentino logró avanzar de ronda.

Con estos antecedentes, la designación de Valenzuela vuelve a instalar el debate sobre el arbitraje en la previa de un partido decisivo para Boca, que buscará en el Maracaná el pase a la final del certamen continental.

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