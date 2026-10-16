Ramón Díaz rompió el silencio tras los rumores de su posible llegada a River: "Deseché..."

El entrenador Ramón Díaz rompió el silencio en medio de los rumores que lo señalan como el principal candidato para asumir como director técnico de River en 2027 y aclaró que aún no existieron contactos formales con la dirigencia de la institución.

"Nadie habló conmigo ni con Emiliano", afirmó el entrenador, por lo que descartó las versiones sobre un acuerdo verbal previo para suceder al interino Leonardo Ponzio, actual DT del club.

Pese a negar comunicaciones oficiales, el ídolo del club dejó en evidencia su inquebrantable deseo de retornar a la institución para cumplir su cuarta etapa en el cargo.

En diálogo con el periodista Hernán Castillo en el programa "Y ya lo ve, y ya lo ve", emitido por Love ST, el director técnico reveló: "Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé".

La situación institucional y deportiva del Millonario acelera los tiempos en torno a la sucesión en el banco de suplentes.

El conjunto de Núñez atraviesa un presente complejo tras el empate por 1 a 1 ante Sarmiento, resultado que lo ubicó en el octavo puesto de la tabla anual y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Si bien inicialmente la directiva encabezada por Stefano Di Carlo proyectaba tomar una decisión definitiva hacia el cierre del año, la urgencia deportiva podría forzar definiciones anticipadas.

Por el momento, las partes desmienten una asunción de carácter inmediato, pero el rendimiento del equipo en el próximo compromiso frente a Belgrano en Córdoba se perfila como un factor determinante para precipitar los plazos institucionales.