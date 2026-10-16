Instituto venció a Defensa, se clasificó a los playoffs y manda en la Zona A

Instituto de Córdoba le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia y se consolidó como líder indiscutido de la Zona A del Torneo Clausura. La "Gloria" acumula 29 puntos, mientras que el "Halcón de Varela" quedó con 24, como único escolta.

Un escalón más abajo se ubica Boca, con 21 y con la chance de igualar a Defensa y Justicia en caso de que le gane a Talleres esta noche en la "Bombonera".

A falta de tres fechas para el final de la fase de grupos, Instituto debe perder al menos dos partidos para que sus perseguidores puedan alcanzarlo o incluso pasarlo. Por ahora, todo indica que clasificará a los playoffs como líder y enfrentará al octavo de la Zona B.

En Florencio Varela, el único gol del partido lo hizo Jeremías Lázaro a los 23 minutos del primer tiempo, tras un buen remate de derecha en el borde del área chica, que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero.

En la siguiente fecha, Instituto enfrentará a Deportivo Riestra el lunes 26 a partir de las 21:15 en condición de local.

En tanto, Defensa y Justicia se medirá contra Talleres de Córdoba el sábado 24 a partir de las 17:00 hs, en el estadio "Mario Alberto Kempes".